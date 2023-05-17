Parga Nerede? Parga Hangi Ülkede, Günümüzde Nereye Bağlı?

Yeryüzünde yüzlerce ülke ve onlara bağlı sayısız şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin bazıları oldukça tanınan şehirler iken bazıları ise pek bilinmemektedir. Parga da fazla bilinmeyen ancak nerede, hangi ülkede olduğu merak edilen bir şehirdir. Bizler de siz kıymetli okurlarımız için Parga nerede, günümüzde Parga nereye bağlı sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik.

Parga Nerede?

Parga Türk tarihinde önemli bir konuma sahiptir çünkü Osmanlı Devletinin meşhur İbrahim Paşa'nın memleketidir. Konum olarak Parga, Yunanistan'ın kuzeybatısında yer almaktadır. Preveze ve Igoumenitsa şehirlerinin hemen arasında konumlanan Parga'nın aynı zamanda İyonya Sahiline kıyısı vardır. Balıkçılığın ve turizmin oldukça yaygın olduğu Parga Ege'nin karakteristik bütün güzelliklerine ev sahipliği yapmakta, tatil sezonlarında turistlerin gözde yerlerinden birisi olmaktadır.

Parga Hangi Ülkeye Bağlı?

Parga günümüzde Yunanistan'ın Epir Bölgesi'ndeki Preveze idari yönetim sınırları içerisinde yer almaktadır. Ortalama nüfusu 14.000, yüz ölçümü ise 274,8 kilometre karedir. Bölgenin başlıca ekonomi çarkını balıkçılık ve turizm çevirmekte, her yıl hatırı sayılır sayıda turisti ağırlamaktadır. Doğal güzellikleri, koyları ve plajları ile gerçek anlamda yeşile ve denize doymanın mümkün olduğu sevilen tatil beldelerinden de birisidir. Parga tarihine baktığımız zaman ise Parga'nın Osmanlı Döneminde Osmanlı topraklarına dahil olduğunu, dönemin önemli devlet adamlarından Damat İbrahim Paşa'nın Pargalı bir devşirme olduğunu görmekteyiz.