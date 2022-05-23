Parlamenter Sistem Nedir? Parlamenter Sistem Özellikleri, Yapısı Ve Maddeleri

Parlamenter sistemin özelliklerini incelediğimizde karşımıza genellikle demokratik temeller üzerine kurulmuş bir sistem çıkmaktadır. Günümüzde Birleşik Krallık, Japonya ve İsveç gibi ülkelerde bu sistem görülebilmektedir. Bunun yanında parlamenter sistemin belirli özellikleri ve maddeleri bulunmaktadır. Bunlar sayesinde devlet belirli bir düzen içerisinde yönetilmektedir. Parlamenter sistem ayrıca meclise dayanan bir sistem olma özelliği taşımaktadır. Peki detaylı bir şekilde parlamenter sistem nedir ve parlamenter sistemin özellikleri nelerdir? Gibi soruların…

Parlamenter Sistem Nedir?

Dünyanın birçok yerinde parlamenter sistem görülmektedir. Bunun yanında parlamenter sisteme parlamentarizm de denmektedir. Yürütme organının yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim olarak karşımıza çıkmaktır. Ayrıca parlamenter sistemde devlet başkanı bazı ülkelerde hükümet başkanından başka bir kişidir. Başkanlık sisteminde ise buna karşılık olarak devlet başkanı çoğunlukla hükümet başkanıyla aynı kişi olmaktadır.

Parlamenter Sistem Ne Demek?

Parlamenter sistem öncelikle demokratik temeller üzerine kurulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Parlamenter kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Türkçe karşılığı ise milletvekilidir. Bu bağlamda parlamenter sisteme meclise dayanan sistem de denilebilir. Bu sistemin en çok dikkat çeken özelliği, yürütme organının yasama organı tarafından denetlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Parlamenter Sistem Özellikleri Nelerdir?

Parlamenter sistemin belirli özellikleri bulunmaktadır. Demokratik bir yönetim modeli olan parlamenter yönetim modelinin özellikleri şu şekildedir:

Parlamenter sistemin en dikkat çeken özelliği, yürütme organının ya da hükümetin meşruiyetinin yasama organından almasıdır.

Parlamenter sistemde meclis yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda yasama organı meclis biçiminde olmaktadır. Fakat İngiliz Parlamentosunda görüldüğü gibi iki ayrı heyetten de oluşabilmektedir. Bu durum parlamenter sistem de çok da önemli değildir.

Hükümet görevde olduğu süre boyunca yaptığı tüm işlerden meclise karşı sorumlu tutulmaktadır.

Meclisin bir önemli özelliği de hükümetin ve bakanlar kurulunu denetleme görevi neticesinde bu görevlere son verme yetkisini elinde bulundurmaktadır.

Parlamenter sistemde düalist sistem de görülebilmektedir. Bu sistemde devleti temsil eden devlet başkanıyla hükümetin başkanı farklı kişidir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, ülkemizde görülmektedir. Bunu incelediğimizde, Türkiye'deki muhalif partilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı geliştirdiği, parlamenter sistemi baz alan bir yönetim sistemi olarak karşımıza çıkar. Bu sistemin detayları tam olarak kesinleşmemiştir. Buna karşılık kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi, meclisin yetkisinin artırılması ve tarafsız bir cumhurbaşkanı hedefleri ortaya koyulmuştur.