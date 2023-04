Parmak Çocuk Masalı Oku - Parmak Çocuk Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Çocuk isteyen bir karı ve kocadan bahseden Parmak Çocuk masalı okumak isteyenler olabilir. Parmak Çocuk masalı ana fikri ve karakterleri, hikayeyi merak edenler tarafından araştırılır. Masalda, bir kadın ve adamın perilerden çocuk istemesi ve bunun sonucunda onlara bir parmak çocuk verilmesinden bahsedilir. Bu yönüyle, tıpkı diğer hikayeler gibi oldukça ilginçtir. Grimm Kardeşler'in yazdığı Parmak Çocuk masalında ne anlatılır?

Parmak Çocuk Masalı Nasıldır?

Bir zamanlar ormanda bir karı koca yaşarmış. Geçimlerini sağlamak için kadın örgü yapıp satıyor ve adam ise ormanda çalışıyormuş. Bir süredir çocuk isteyen bu çift, bu dileklerine bir türlü kavuşamadıkları için oldukça mutsuzlarmış. Kadın adama dert yanmış ve ona; "Eğer bir çocuğumuz olsaydı çok mutlu olurduk" demiş. Adam da karısına hak vermiş ve aklına bir fikir gelmiş. Karı koca heyecanla iyilik perilerinin yanına koşmuşlar. Perilere, "Biz bir çocuk istiyoruz. Lütfen bu dileğimizi gerçekleştirin. Çocuk parmak kadar bile olsa yeter" demişler.

Çiftin haline üzülen periler, onlara isteklerini yerine getireceklerini ve daha fazla üzülmemeleri gerektiğini söylemiş. Bir süre geçtikten sonra kadın hamile kalmış ve doğurmuş. Çocuk gerçekten de perilerden istedikleri gibi küçücükmüş. Onun adını, "Başparmak" koymuşlar ve bu çocuk hiçbir zaman büyümemiş. Buna rağmen oldukça zeki ve becerikliymiş. Elinden her iş gelirmiş. Bir gün babasına yardım etmek istemiş ve ona, "Baba sana istediğin at arabasını getirebilir miyim" diye sormuş. Babası ise onun küçücük olduğunu ve tek başına bu işi başaramayacağını söylemiş. Parmak Çocuk ise hemen gitmiş ve atın kulağına oturmuş. Ona ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Annesi onun sayesinde arabayı koşmuş. Görenler ise bu duruma hayret etmiş, ancak babası oldukça mutlu olmuş. Bu olaydan sonra Parmak Çocuk her gün babasına yardım etmiş. Bunu gören birkaç adam olaydan etkilenmiş ve çocuğu satmalarını teklif etmiş. Babası ise kabul etmemiş ve asla olmaz demiş.

Başparmak ise babasına, kendisini onlara satmasını söylemiş. Çünkü ona göre nasıl olsa geri dönmenin bir yolunu bulurmuş. Bunu duyan babası fikrini değiştirmiş ve onu satmış. Parmak Çocuk babasıyla vedalaştıktan sonra adamlarla birlikte gitmiş. Yolda, çişim geldi diyerek arabadan inmek istemiş ve kaşla göz arasında tarlada kaybolmuş. Boş bulduğu fare yuvalarından birine saklanmış. Adamlar arasa da bulamamışlar ve çocuğu almadan gitmek zorunda kalmışlar. Geceyi orada geçirirken yoldan geçen iki kişiyi duymuş. Adamlar hırsızlarmış ve papazın altınlarını çalmak istiyorlarmış. Bunu duyan Başparmak bulunduğu yerden, "Ben size yardım ederim" demiş ve hepsini ikna ederek papazın evine gitmişler.

Parmak Çocuk eve girdikten sonra adamlara bağırarak, "Burada istediğiniz her şey var" demiş. Hırsızlar ise biraz sessiz olmasını söylemişler. Başparmak, "Hepsini size vereceğim merak etmeyin" demiş. Tam o sırada evin aşçısı olan kadın seslere uyanmış ve kontrol etmeye gelmiş. Her yere bakmış ama kimseyi göremeyince tekrar yatağına geri dönmüş. Hırsızlar da o sırada ortadan kaybolmuşlar. Parmak Çocuk ise geceyi geçirmek için samanlığa saklanmış. Sabah olduğunda eve, babasının yanına geri dönecekmiş ama önce samanlıkta otlayan bir ineğin daha sonra da bir kurdun midesine inmiş.

Başparmak, onu babasının evine götürmek için birkaç yalan söylemiş. Kurt eve gelmiş ve ambardaki bütün yiyecekleri yemiş. Patlayacak durumda olan kurdun karnından çıkmaya çalışan çocuk tepinmeye ve bağırmaya başlamış. Bunun üzerine anne ve babası, sesleri duyarak ellerinde baltalarla ambara koşmuşlar. Oğlanın sesini duyan babası, çocuğa bir zarar gelmesin diye kurdun kafasına vurarak onu öldürmüş. Annesinin de yardımıyla kurdun karnını deşmiş ve çocuğu oradan çıkarmış. Babası nerelerdeydin diyerek oğluna sarılmış. Annesi ise çocuğa yemesi için yemek getirmiş. Çocuk "Bir daha asla sizden ayrılmayacağım" demiş. Birbirlerine sarılmış ve mutlu mesut yaşamaya devam etmişler.

Parmak Çocuk Masalı Ana Fikri Nedir?

Grimm Kardeşler tarafından derlenen bir masal olan Parmak Çocuk masalının kahramanları, Parmak Çocuk, baba, anne ve perilerdir. Hikayenin ana fikri ise her ne olursa olsun hiçbir zaman hile ve kötülük yapılmaması gerektiği, aksi takdirde bunun sonuçlarının kötü olacağıdır.