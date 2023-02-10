Part Time Ne Demek? Part Time İş Nedir, Haftada Kaç Gün ve Kaç Saat Çalışır?

Part time ne demek, part time iş nedir gibi sorular özellikle okuyan öğrenciler açısından oldukça merak edilmektedir. Türkçede direkt olarak karşılığı olan part-time sözcük grubu, yarı zamanlı anlamına gelmektedir. Bu ifade daha çok kalıplaşmış bir şekilde çalışma sektöründe kullanılmaktadır. Yabancı ülkelerde de tercih edilmektedir. Fakat daha çok Türkiye'de iş sektöründe ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Part time haftada kaç gün ve kaç saat çalışır çok daha fazla soruların cevabı aşağıda yer almaktadır.

Part Time Ne Demek?

Part time ne demek, işçi ile işveren arasında karşılıklı olarak mutabık kalma ile oluşan ve normal iş zamanından daha az olan istikrarlı bir şekilde devam eden çalışma düzenidir. Kanunda bulunanmaddelere dayanarak part time çalışma sistemi; işçinin normal haftalık çalışma saatinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçiye oranla önemli düzeyde daha az çalışması anlamına gelmektedir. Günlük yaşamda bazı sözcükler İngilizce karşılığı ile cümlelerimizin içerisinde yerini almaktadır, part time iş de bu kelimelerden bir tanesidir. İngilizce dilinde part "kısmi" veya "bölüm" anlamına gelen kelimeyle, time "zaman" anlamına gelen kelimenin bütün hale gelmesinden meydana gelmektedir. Part time ne demek sorusunun cevabı; yarı zamanlı, kısa süreli veya kısmi zamanlı olabilir fakar iş dünyasında sıklıkla İngilizce telaffuzu olan part time ismiyle anılmaktadır. Bu durum iş ilanlarında bile part time eleman başvurusu olarak görülmektedir. Yani bu kelime artık dilimize yerleşmiş bir kelime olarak bilinmektedir. Part time iş ne demek, iş kanununun kabul ettiği esnek çalışma şekillerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir iş yerinde haftalık çalışma saatinin en fazşa 2/3'üne denek gelecek şekilde yapılan planlamayı ifade etmektedir.

Part Time İş Nedir, Haftada Kaç Gün ve Kaç Saat Çalışır?

Part time iş nedir, Part time Türkçe'de yarı zamanlı iş anlamına gelmektedir. Yani part time iş yarı zamanlı ya da kısmi zamanlı çalışma demektir. Bu ifade yarı zamanlı çalışma şekli tam zamanlı çalışmadan çok daha az olan, çalışan ile şirket arasında karşılıklı bir anlaşma ile planlanan istikrarlı çalışma düzenidir. Mevzuat hükümlerine göre kısmi süreli çalışma, çalışanın mevcur haftalık çalışma saatlerinin tam süreli iş sözleşmesiyle görev yapan bir insana göre büyük ölçüde az olması anlamına gelmektedir. Part-time çalışma saatleri nasıl olur sorusu şu şekilde yanıtlanmaktadır; bir çalışma düzenine part time denilebilmesi için çalışma süresinin en fazla 30 saat olması gerekmektedir. İş kanununa göre haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir bundan yola çıkarak part time çalışma süresi için tahmini olarak 30 saat demek yerinde olacaktır. Part time haftada kaç gün ve kaç saat çalışır, bu bahsedilen 30 saat haftanın günlerine yayılarak haftalık çalışma süresi hesaplanabilir. Bu hesaplamaya göre en az 1 gün izinli olunmaktadır. Yani part time iş nedir dendiği zaman haftanın her günü çalışmak anlamına gelmemektedir. Part time çalışanların haftada 1 gün iş izin hakları bulunmaktadır.