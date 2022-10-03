Parya Ne Demek? Paryalar Kime Denir, Hangi Meslek Grubu, Hindistan Kast Sisteminde Yeri Ne?

Dalidler ismiyle de anılan paryalar kast sistemine dahil edilmeyen kişileri kapsar. Her ne kadar kast sistemine dahil edilmiyor olsa da çok ağır koşulları bulunan bir sınıflandırmalar. Kast sistemine dahil edilen sınıflara zarar vermeleri yasak olan ve cezaları genellikle idamla sonuçlanan parya kime denir, parya nedir ve paryalar ne iş yapar sizler için teker teker araştırdık.

Parya Ne Demek? Kimlere Parya Denir?

Kast dışı ya da aşağılık gibi isimlerle anılan paryalar hukuki açıdan kabul görmeyen kişilerdir. Günümüzde dahi Hindistan'da hala varlığını sürdüren 3000 kişiden fazla parya olduğu düşünülüyor. Kast sistemine dahil edilmeyerek dışlanan bir grup olsalar da yine bazı kurallara tabi tutulurlar. Özellikle halk arasına karıştıklarında mutlaka kendilerini belli eden işaretler taşımak zorunda olan paryalar en mazlum grup olarak tanımlanabilir. Mevki bakımından çok aşağıda oldukları için herhangi bir söz hakkına sahip değillerdir. Kast sistemine dahil edilen hiçbir sınıfa zarar verme hakları bulunmaz ve kimsesiz kişilerin cenaze gibi işlemleri de bu grubun görevleri arasındadır.

Paryalar Hangi Meslek Grubundan Oluşur?

Kast sistemine dahil edilmeyen ve sürekli aşağılanan paryalar, kast sisteminin en alt tabakasında yer alan Sudralardan daha kötü koşullarda yaşar. Genel olarak herhangi bir meslekleri bulunmayan paryalar diğer sınıfların yapmak istemediği işlerde çalıştırılırlar. Tuvalet temizliği gibi pis ve kötü işlerin hepsi paryalara yaptırılır. Hukuki açıdan insan olarak kabul görmeyen bu gruptaki kişilerin hiçbir konuda söz hakkı yoktur. Kendilerine kötü davranan kast sistemi sınıflarına dokunmaları dahi yasaklanmıştır.

Paryaların Hindistan Kast Sistemindeki Yeri

Kast sistemine alınmayacak kadar dışlanmış olan Paryalar farklı isimlerle anılabilirler. Değersizleştirildikleri için iyi yaşam koşullarına dahi sahip olamazlar. Bu grupta yer alan kişilerin en belirgin özellikleri şunlardır:

Paryalar eşek ve köpek dışında hiçbir hayvan sahibi olamazlar.

Kırık kaplar dışından kap kullanmaları yasaktır.

Köy ve kasabaların dışından oturmaları gerekir.

Kendilerine yeni kıyafetler alamayan paryalar sadece ölü kişilerden kalma kıyafetleri giyebilirler.

Köy ya da şehirlerde geceleri dolaşmaları yasaktır.

Kast sisteminde var olan sınıfların yapmak istemediği tüm kötü işleri paryalar yapmak zorundadır.

Gündüz şehir ya da köy içerisine iş nedeniyle geldiklerinde kendilerini diğer sınıflara tanıtacak işaretler taşımak zorundadır.

Kimsesiz kişilerin cenazelerini taşımak ve gömmek paryaların görevleri arasındadır.

Kast sistemine dahil edilen kişilere dokunmaları kesinlikle yasaktır.