Okuma yazmayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren bize öğretilmeye başlanan zıt anlamlı kelimeler iletişimin olmazsa olmazıdır. Kişi bilmediği bir şeyi konuşamaz, anlamına tam hakim olmadığı bir kelimeyi de yanlış yerde kullanabilir. Bu yüzden zıt anlamlı kavramların üstünde durmalı kelimeleri öğrenirken zıt anlamlarına da değinmeliyiz. Bu yazımızda pasif kelimesinin anlamından ve zıt anlamlısından bahsedeceğiz.

Pasif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli olan pasif kelimesinin anlamı 'edilgen' ya da 'çekingen, durgun' olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkin olmayan olarak da dile getirebileceğimiz bu kelime kısaca hareketsizlik olarak da adlandırılabilir.

Pasif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Pasif kelimesinin anlamca karşıtına baktığımızda zıt anlamlısını kolaylıkla buluruz. Hareketsizlik olarak da adlandırabildiğimiz pasif kelimesinin karşıtı hareket halinde olan ya da edilgen diye adlandırdığımız pasif kelimesinin karşıtı edilgin olarak karşımıza çıkar. Pasif kelimesinin zıt anlamlısı 'aktif' kelimesidir.

Pasif Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?