Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Pasif Zıt Anlamlısı Nedir? Pasif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:34 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:34

Pasif Zıt Anlamlısı Nedir? Pasif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı

İlkokulda işlenen ve hayatımızda daima karşımıza çıkan, iletişimde büyük yeri olan zıt anlamlı kelimeler konuşma ve yazı dilinde büyük önem taşımaktadır. Bir kelimeyi doğru kullanmak için o kelimenin anlamını çok iyi bilmeliyiz. Bunun için anlamca olumsuzunu yani zıt anlamlısını da bilmek işimize yarayacak, bize kelimeyi tam anlamıyla kavratacaktır. Zaten bir kelimenin anlam açıklamasını yaparken çoğunlukla zıt anlamlısından yola çıkarak anlatmaya çalışırız. Örneğin zor kelimesinin anlam açıklamasını yapacakken akla ilk kolay olmayan demek gelir.

Pasif Zıt Anlamlısı Nedir? Pasif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Okuma yazmayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren bize öğretilmeye başlanan zıt anlamlı kelimeler iletişimin olmazsa olmazıdır. Kişi bilmediği bir şeyi konuşamaz, anlamına tam hakim olmadığı bir kelimeyi de yanlış yerde kullanabilir. Bu yüzden zıt anlamlı kavramların üstünde durmalı kelimeleri öğrenirken zıt anlamlarına da değinmeliyiz. Bu yazımızda pasif kelimesinin anlamından ve zıt anlamlısından bahsedeceğiz.

Pasif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli olan pasif kelimesinin anlamı 'edilgen' ya da 'çekingen, durgun' olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkin olmayan olarak da dile getirebileceğimiz bu kelime kısaca hareketsizlik olarak da adlandırılabilir.

Pasif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Pasif kelimesinin anlamca karşıtına baktığımızda zıt anlamlısını kolaylıkla buluruz. Hareketsizlik olarak da adlandırabildiğimiz pasif kelimesinin karşıtı hareket halinde olan ya da edilgen diye adlandırdığımız pasif kelimesinin karşıtı edilgin olarak karşımıza çıkar. Pasif kelimesinin zıt anlamlısı 'aktif' kelimesidir.

Pasif Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Hatasını telafi etmesi için hemen bir şey yapması gerekirken pasif kalıyordu.
  • Adamın aktif bir hayatı vardı bu yüzden her istediğinde ulaşamıyordun.
  • En olmayacak olayda aktif olan kadın şimdi bu küçük meselede pasif kalmış.
  • Bu etkinliğin en aktif elemanı şüphesiz Barış'tı.
  • Sevdiği için verdiği pasif mücadele elbet galibiyetle bitmeyecekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pasif Zıt Anlamlısı Nedir? Pasif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA