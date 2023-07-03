Pasifik Ateş Çemberi Nerede? Pasifik Ateş Çemberi Ülkeleri Hangileri, Nereyi Kapsıyor?

Pasifik ateş çemberi, adından da anlaşılacağı üzere pasifik bölgesindeki ülkeleri kapsar. Pasifik ateş çemberi nerede sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Pasifik ateş çemberi ülkeleri hangileri sorusuna küçük bir internet araştırması ile cevap bulabilirsiniz. Çember içinde yer alan ülkeler, bölge için önemli stratejik konumu olan coğrafyalardır. Pasifik ateş çemberinde yer alan ülkeler neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Pasifik Ateş Çemberi Nerede?

Pasifik ateş çemberi, dünya siyasi tarihi ve gelişmeleri açısından önemli bir terimdir. Söz konusu terim, Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan çok sayıda ülkeyi içine alır. Bu ülkeler 40 bin km uzunluğundadır ve yaklaşık 500 km genişliğe sahiptir. Çember, at nalına benzer bir şekilde olup bir kemeri andırır. Pasifik ateş çemberi içinde bulunan ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

Güney Amerika Pasifik Okyanusu kıyıları

Kuzey Amerika

Rusya'ya ait olan Kamçatka Yarımadası

Batı Pasifikte bulunan bir kısım adalar

Pasifik Ateş Çemberinde Yer Alan Ülkeler Neler?

Pasifik ateş çemberinin bu ismi almasının nedeni, söz konusu coğrafyada bulunan çok sayıda volkanik yanardağdır. Dünya üzerindeki her üç yanardağdan ikisi bu coğrafyada yer alır. Pasifik ateş çemberi içinde yaklaşık 900 volkanik dağ vardır. Holosen döneminde gerçekleşen yanardağ patlamalarının tamamı bu coğrafyada yer alır. Pasifik ateş çemberi, dünya coğrafyası anlamında çok önemlidir. Bu bölgedeki volkanik yanardağların coğrafya ile ilgilenenler tarafından incelendiğini de söyleyebiliriz.