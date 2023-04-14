Password Ne Demek? İngilizce Password Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir, Confirm Password Ne Demek?

Kişisel kullanım alanları bulunan sitelerde, kişilerin ya da sunucunun haklarını korumak amacıyla zorunlu olan password kelimesinin anlamı merak ediliyor. Sisteme kayıtlı kullanıcı adıyla birlikte yer alan şifre kutucuğu password ne demek sorusuyla inceleniyor. İngilizce password kelimesinin Türkçe anlamı nedir sorusu bu kutucuğu nasıl dolduracağını merak edenler tarafından araştırılıyor. İşte bu kelimenin Türkçesi ve anlamı.

PASSWORD NE DEMEK?

Password İngilizce kökenli bir sözcüktür ve dilimizde şifre veya parola anlamlarına karşılık gelmektedir. İngilizce pass "geçiş, geçmek" ve "word" sözcüklerinden oluşan bu ifade, esasında internetten çok daha önceye dayanır. Giriş için özel izin ve yetki gerektiren alanlarda, yalnızca giriş izni bulunan kişilerin bildiği kelimelere Türkçe'de parola, İngilizce'de password adı verilir.

PASSWORD KELİMESİNİN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Şifre ve parola manasına gelen password sözcüğü birebir çeviride " geçiş kelimesi, giriş hakkı veren kelime" olarak düşünülebilir. Günümüzde daha çok askeri ve idari yerlerde kullanılan bu ifade, internet sitelerinin hemen hemen hepsinde yer almaktadır. Bu ifadenin görüldüğü yerde söz konusu sitenin üyelik gerektiren bir altyapıya sahip olduğu anlaşılır. Bir kullanıcı adı ve şifre belirleyerek sistemde üyelik oluşturmak gerekir. Password kısmına üyelik esnasında belirlenen şifre girilmelidir.

SET A PASSWORD NE DEMEK?

Set a password "şifre belirlemek" anlamına gelir. Üyelik oluşturma aşamasında bu ifadenin görüldüğü yere kolay hatırlanacak bir şifre girilir. Bu şifre, sisteme sonraki girişlerde kullanılacağı için unutulmamalıdır.

CONFIRM PASSWORD NE DEMEK?

Confirm password üyelik oluşturma aşamasında karşılaşılan bir alandır. Confirm kelimesi "onaylama" anlamına gelir. Dolayısıyla bu aşamada belirlenen şifrenin onaylanması gerekmektedir. Onay işlemi ikinci bir password kutucuğuyla gerçekleşebilir. Bu durumda ikinci kutucuğa da aynı şifre girilmelidir. Bazen de sisteme girilen mail adresine gelecek olan maille şifre onaylanır.