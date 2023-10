Past Continuous Tense Cümleleri İle Konu Anlatımı - İngilizce Sürekli Geçmiş Zaman İle İlgili Cümleler

İngilizce, dünya genelinde en yaygın olarak öğrenilen dillerden biridir ve bu nedenle İngilizce dilbilgisini anlayıp doğru bir şekilde kullanmak, kişisel ve profesyonel iletişimi geliştirmek için hayati bir öneme sahiptir. İngilizce, çeşitli zaman formları içerir. Bu zamanlardan biri de, Past Continuous Tense'tir. Past Continuous Tense cümleleri ile konu anlatım okumak Sürekli Geçmiş Zaman yapısının nasıl kullanıldığını daha iyi anlamayı sağlar.

Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) Nedir?

İngilizce dilbilgisinin önemli bir zaman formu olan "Sürekli Geçmiş Zaman" veya diğer adıyla "Past Continuous Tense," geçmişte devam eden eylemleri veya bir noktada geçmişteki belirli bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. Bu zaman formu, İngilizce öğrenenler için başlangıçta karmaşık gibi görünebilir, ancak birkaç temel kuralı anladığınızda kolayca kullanılmaktadır.

Past Continuous Tense Cümleleri İle Konu Anlatımı

Sürekli Geçmiş Zaman, geçmişteki bir olayın devam ettiğini veya belirli bir anın vurgulandığını ifade etmek için kullanılır. Bu zamanı oluşturmak için şu temel yapı kullanılır:

Özne + was/were + fiil + ing + diğer öğeler

İşte bu yapının kullanıldığı bazı örnek cümleler:

I was studying when she called. (Aradığında ders çalışıyordum.)

They were playing football all morning. (Tüm sabah futbol oynadılar.)*

She was cooking dinner while I was dancing to a song. (O akşam yemeği pişirirken ben bir şarkıyla dans ediyordum.)

*: Türkçe'ye 'oynadılar' olarak çevirilse de, eylem, bir süre boyunca devam edem bir eylemdir.

Sürekli Geçmiş Zamanın Kullanım Alanları

Geçmişte Devam Eden Eylemler: Bu zaman formu, geçmişte belirli bir zamanda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "I was reading a book all evening" (Bütün akşam boyunca bir kitap okuyordum) cümlesi, bir eylemin geçmişte belli bir süre boyunca devam ettiğini gösterir.

Eşzamanlı Eylemler: Sürekli Geçmiş Zaman, geçmişte eşzamanlı olarak gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılır. Örneğin, "While he was sleeping, I was studying" (O uyurken, ben ders çalışıyordum) cümlesi, iki farklı eylemin aynı anda gerçekleştiğini ifade eder.

Hikayeler ve Anlatılar: Bu zaman formu, hikayeleri ve anlatıları daha canlı ve etkili bir şekilde anlatmak için sıklıkla kullanılır. Örneğin, "It was a dark and stormy night. I was walking home when I saw the ghost" (Hava karanlık ve fırtınalıydı. Hayaleti gördüğümde eve yürüyordum.) cümlesi, bir hikayenin anlatımında kullanılabilir.

Sürekli Geçmiş Zamanın Olumsuz ve Soru Hali

Sürekli Geçmiş Zamanın olumsuz hali, "was not" veya "were not" kullanılarak oluşturulur. Soru cümleleri ise "was/were" öznenin başına getirilerek yapılır. Örnekler:

Olumsuz Hali:

She wasn't singing yesterday. (Dün şarkı söylemiyordu.)

They weren't playing basketball when it started raining. (Yağmur yağmaya başladığında basketbol oynamıyorlardı.)

Soru Hali:

Were you sleeping when the phone rang? (Telefon çaldığında uyuyor muydun?)

Was she reading a book when I called? (Ben aradığım zaman kitap okuyor muydu?)

Sürekli Geçmiş Zaman, geçmişteki olayları, eylemleri ve durumları anlatmak için kullanılan önemli bir İngilizce dilbilgisi kavramıdır. Bu zaman formunu anlamak ve kullanmak, İngilizce iletişim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.