Pastör Pipet Nedir? Laboratuvarda Pastör Pipeti Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Özellikle kimya derslerinde yapılan deneyler için Pastör pipetine ihtiyaç duyulabilir. Pastör pipet nedir? Konunun araştırılması esnasında bu malzemenin ne işe yaradığını da öğreneceksiniz. Pastör pipeti ne işe yarar ve ne için kullanılır? Söz konusu ürün, yapılan deneylerin daha iyi anlaşılması için son derece kullanışlıdır. Pastör pipeti nasıl çalışır sorusunun ve konu ile ilgili merak ettiklerinizin cevabı yazımızın devamında.

Pastör Pipet Nedir?

Pastör pipet, çoğu insanın gördüğü fakat bu ürünün adının Pastör pipet olduğunu bilmediği bir üründür. Söz konusu malzeme, sınıf ve laboratuar ortamında yapılan aktiviteleri çok daha pratik hale getirir. Pastör pipeti, az miktarda sıvıları birbirine karıştırmak ve renkli sıvıları kolay bir şekilde birbirine karıştırmak için kullanılır. Plastikten üretilen bu malzemenin kırılması da mümkün değildir. Pastör pipetini genellikle aşağıdaki kişiler tarafından kullanılır.

Evde aktivite ya da deney yapmak isteyen aileler

Sınıfta deney yapmak isteyen öğretmenler

Eğlenceli hobiler edinmek isteyenler

Pastör Pipeti Ne İşe Yarar?

Pastör pipeti birçok işlev için kullanılır. Bu kapsamda söz konusu ürünün ne işe yaradığını aşağıda maddeler şeklinde bulabilirsiniz.

Çocukların renkleri ayırt etmesini sağlayabilirsiniz.

Damla resimlerinin yapımında kullanabilirsiniz.

Karbonat ve sirke ile yapılan asit-baz deneylerinde pratiklik sağlar.

Az miktardaki sıvıların ölçülmesinde kullanılır.

Pastör pipetinin kullanımı çok basittir. Üst tarafında sıkılabilen bir bölüm bulunan söz konusu malzeme sıkılı şekilde sıvının içine daldırılır. Pastör pipeti sıvının içinde iken sıkılan bölüm bırakılır. Bu sayede sıvı, pipetin içine girmiş olur. Malzemenin içindeki sıvının başka bir yere nakli ya da bırakılması için de sıkma bölümüne tekrar basılır. Bu işlem esnasında malzemenin uç kısmından içteki sıvı dışarı çıkacaktır.