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Giriş Tarihi: 4.5.2023 12:49 Son Güncelleme: 4.5.2023 12:49

Patagonya Nerede? Patagonya Hangi Kıtada, Ülke Mi?

Dünya üzerinde yer alan pek çok turistik bölgenin coğrafi konumu ve hangi ülkeye bağlı olduğu merak edilir. Bu kapsamda yanıtlanması gereken sorulardan biri de “Patagonya nerede?” olarak öne çıkar. “Patagonya hangi ülkede?” sorusunun cevaplanması amacıyla bu bölgenin coğrafi konumu detaylı olarak incelenmelidir. Böylelikle “Patagonya nereye yakın?” diyenler için incelenen bölgenin bağlı olduğu ülkelere göre farklı cevaplar sunulabilir.

Patagonya Nerede? Patagonya Hangi Kıtada, Ülke Mi?

"Patagonya nerede?" sorusuna yanıt verilmesi amacıyla bu bölgenin tam olarak nerede konumlandığı dikkate alınmalıdır. Böylelikle "Patagonya hangi ülkede?" diyenler için söz edilen bölgenin idari açıdan bağlı olduğu yerler açıklanabilir. "Patagonya nereye yakın?" sorusu ise ilgili bölgenin arasında kaldığı rotalara göre cevaplanmalıdır. Bu sayede Patagonya'ya yakın olan popüler destinasyonlara örnek verilmesi kolaylaşır.

Patagonya Nerede?

Yaklaşık olarak 2,5 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Patagonya'nın nerede yer aldığı sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla adını bir İspanyol hikayesine konu olan Patagon'dan alan bu bölgeye dair olarak özellikle "Patagonya hangi ülkede?" sorusunun ön plana çıktığı söylenebilir. Ancak Patagonya'nın nerede olduğu açıklanırken tek bir ülkeden söz edilmesi mümkün değildir. Çünkü kıta olarak Güney Amerika'da bulunan bu bölge, Şili ve Arjantin'in güney kısmında konumlanır. Patagonya'nın tam konumu ise Macellan Boğazı'nın kuzeyi ile Arjantin'deki Rio Colarado ve Şili'de yer alan Bio Bio nehirlerinin güneyi arasındaki bölge olarak belirtilebilir. Bununla birlikte Macellan Boğazı'nın güneyinde kalan Ateş Toprakları isimli adalar topluluğunun da Patagonya bölgesine dahil olduğu söylenebilir.

Patagonya Nereye Yakın?

İdari olarak Şili ve Arjantin'e bağlı olan Patagonya, bu ülkelerin pek çok şehrine ev sahipliği yapar. Dolayısıyla Patagonya'nın nereye yakın olduğu açıklanırken, ilk olarak bu bölgede yer alan şehirlerin sıralanmasında fayda vardır. Ushuaia şehri ile ünlü olan Patagonya bölgesinde bulunan diğer yerleşim yerlerinin bağlı olduğu ülkeye göre sıralaması aşağıdaki gibidir;

  • Arjantin: Neuquen, Trelew, Comodoro, Rio Gallegos, Rivadavia, Rio Grande, Bariloche
  • Şili: Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Aisen, Puerto Natales, Cochrane, Cameron, Puerto Williams, Porvenir, Villa O'Higgins

Patagonya; Arjantin'in Mar del Plata, Buenos Aires ve Mendoza gibi rotalarına yakın olan bir bölgedir. Ayrıca Şili'nin Puerto Montt ve Valdivia gibi şehirleri de Patagonya bölgesinin sınırlarına yakındır. Yine Patagonya'nın kuzey kısmına yakın olan popüler rotalardan biri de Santiago olarak belirtilebilir.

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Patagonya Nerede? Patagonya Hangi Kıtada, Ülke Mi?
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