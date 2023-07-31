Patara Antik Kenti Nerede? Patara Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Patara antik kentine nasıl gidilir sorusu; gerek yabancı turistlerin, gerek ise antik kentin bulunduğu bölgeden uzakta yaşayan vatandaşlar için önemlidir. Dilerseniz; Roma döneminde ehemmiyeti ve anlamı büyük olan Patara antik kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait, birlikte inceleyelim…

PATARA ANTİK KENTİ NEREDE?

Tarihi merak eden, gezmeyi seven ve farklı kültürleri tanımak isteyen vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ''Müzekart'' kartları sayesinde Patara gibi pek çok antik kenti kolayca gezebilmektedir. Bu sayede vatandaşların karar alma süreleri de, imkanlar vesilesi ile azalmaktadır. Ziyareti kararlaştırmış olan vatandaşlar için en basit lokasyon tarifi şu şekilde açıklanabilir;

Likya Bölgesi'nin en önemli antik kentlerinden biri olan Patara antik kenti; Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde konumlanmış olan Antalya iline bağlı Kaş ilçesi sınırlarındadır.

Patara Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Patara antik kentine gidebilmek için öncelikle Antalya ilinin sınırları içerisine varmak gerekmektedir. Antalya sınırlarından karayolları boyunca tabelalar takip edilerek, Patara antik kentine ulaşım sağlanabilir. Patara antik kentine; özel araç ile, tur şirketleri ve sağladıkları tur otobüsleri ile veya toplu taşıma vasıtaları ile de gidilebilmektedir. Toplu taşıma seçeneği biraz daha zor olduğu için özel araç ve tur organizasyonları ile ulaşım daha rahat olacaktır. Ayrıca, Fethiye'den Kalkan'a ilerlendiği zaman, Kalkan'ı geride bırakıp, Gelemiş yoluna dönüldüğü vakit görünecek olan 5 kilometrelik yol Patara antik kentine ulaştırmaktadır. Gelemiş yoluna kadar otobüs aracılığıyla gelindiyse de, tam olarak bu noktada vatandaşlar inebilir ve Fethiye ya da Kaş'tan geçmekte olan Patara minibüslerine binebilir.

Patara Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan www.muze.gov.tr adresinde de yer alan bilgiye göre; Patara Örenyeri veya Patara antik kenti 2023 tarihli giriş ücreti 200 tl olarak belirlenmiştir. Patara antik kenti biletleri için sabah 08:00 ile akşam 19:30 saatleri arasında gişeden bilet temini yapılabilmektedir ve saat 20:00'ye kadar antik kent gezilebilmektedir.