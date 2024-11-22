Patates Hangi Şehirde Yetişir? Ülkemizde Patates En Çok Hangi İllerde Yetiştirilir?

Kızartmalarda, sulu yemeklerde, kahvaltılarda, ara öğünlerde ve akşam yemeklerinde; kısacası her türlü sofrada tercih edilebilecek olan patates hangi şehirde yetişir ise yetişsin, vatandaşlar en iyisini talep etmek istemektedir. Kumsal yapılı ve gevşek topraklarda en iyi hasatı veren patates, yine en kaliteli ürünlerini İç Anadolu Bölgesi içerisinde vermektedir. Ülkemizde patates en çok hangi illerde yetiştirilir hususuyla birlikte, İç Anadolu Bölgesi içerisinde bulunan dört kent, ülke patatesi üretiminin yarısını kapsamaktadır. Yine ülke ekim alanlarının yarısı da, yine bu bölgedeki dört şehir tarafından kapatılmıştır.

Patates Hangi Şehirde Yetişir?

Ülkemizde, patates üretiminin en yoğun olduğu bölge İç Anadolu Bölgesi olarak bilinmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde olan ve yine ülkenin en sık patates yetiştirildiği iller ise; Niğde, Kayseri, Afyonkarahisar ve Konya olarak bilinmektedir. Pek çok şehir dışında, patatesin en meşhur olduğu ve en sık yetiştirildiği il ise Afyonkarahisar olduğu bilinmektedir.

Yine Afyon kentinin yanı sıra İzmir (Ödemiş) bölgesinde de patates yetiştiriciliği oldukça yüksektir. Kumsal yapılı toprakta ve yine gevşek yapılı toprakta en iyi mahsulünü verebilen patates, ülkemizde belirli kentlerin yanı sıra, dünya üzerinde de Peru bölgesinde önemli bir yere sahiptir.

Ülkemizde Patates En Çok Hangi İllerde Yetiştirilir?

Ülkemizde patates en çok Afyon, İzmir (Ödemiş), Konya, Kayseri, Niğde, Sakarya, Nevşehir, Trabzon ve Erzurum gibi kentlerde yetiştirilmektedir. İzmir (Ödemiş) ve de özellikle Afyonkarahisar bölgeleri, ülkemiz patates üretimi ve yetiştiriciliği alanında en önemli bölgeler arasında kendisini kanıtlamıştır.

En kaliteli ürünlerin elde edildiği Afyon ve Ödemiş bölgeleri, patates üretim seviyesinde de oldukça yukarılardadır. Tüm mutfaklara, sayılan bu bölgelerden ve kentlerden lojistik anlamında taşınan patateslerin, en meşhurları ve a kaliteli olanları yine İç Anadolu Bölgesi içerisinden ve özellikle de Afyon ve Niğde gibi kentlerden gelmektedir.