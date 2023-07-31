Patella Kemiği Neresi? Patella Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Diz eklemini oluşturan parçalardan biri olan patella kemiği neresi diyenler olabilir. Patella kemiği nerede ve ne işe yarar bilmek isteyenler için bu kemik, diz eklemini oluşturan yapılardan biridir ve bacakların işlevini yerine getirebilmesine imkan tanır. Hareketli ve kaygan bir zemin üzerinde bulunan patella ne tür bir kemik diyenler için bu, susamsı kemiklerdendir. Bu kemiklerin en önemli özelliği ise tendonların içinde yer almasıdır.

Patella Kemiği Neresidir?

İnsan bedeninin ağırlığını taşıyan, hareket etmesini, yürümesini, koşmasını ve merdiven çıkmasını sağlayan kemiklerden biri, patelladır. Uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) ile birleşerek diz eklemini meydana getirir. Patella, şekil olarak yassı ve küçük bir kemiktir. Troklea isimli oluğun üzerinde bulunur ve kaygan yapısı sayesinde kolaylıkla hareket eder. Bu oluk ise uyluk kemiğinin kondilleri arasında bulunur. Patella kemiği, diz ekleminin ön tarafını korumakla görevlidir. Dizlerin kıvrılmasını ve katlanmasını sağlar. Bunu yapmak için ön uyluk kaslarında meydana gelen gerilimi aşağıya iletir. İnsan vücudundaki en kalın kıkırdak, patellanın arka kısmında yer alır. Bu kıkırdak, ortalama 4-5 mm kalınlığa sahiptir.

Diz ekleminin yapısında sadece kemikler değil, bağlar, kıkırdak dokusu, eklem zarı, kaslar, kirişler ve menisküsler yer alır. Tüm bunlar birleşerek vücudun hareket etmesi için çalışır. Özellikle uzun süre ayakta durmak, yürümek veya koşmak, diz kapağına fazladan yük binmesine neden olur. Bu durum ise toplumda yaygın olarak görülen diz ağrısı sorununa yol açar.

Patella Ağrısı Neden Olur?

Özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde daha sık görülen diz ağrısının en bilinen nedeni, kireçlenmedir. Bazen de darbe ve travmalara bağlı olarak kemiklerde, kaslarda ve bağlarda birtakım hasar meydana gelir. Ancak ortada bu tip bir durum olmamasına rağmen dizde bir ağrı söz konusu ise o zaman akıllara, patellofemoral ağrı sendromu gelir. Diz önü ağrısı olarak bilinen bu sorunun kaynağı, kaslarda oluşan dengesizlikler ve diz kapağındaki diğer kemikler arasındaki uyumsuzluklardır. Bu durum ilerledikçe diz ekleminin ön tarafında yer alan kıkırdaklarda ödem meydana gelir. Hatta zedelenmeler oluşur ve bu da ağrıyı tetikler.

Patellofemoral sendromunun temel nedeni ise hareketsiz yaşam biçimidir. Özellikle masabaşı işlerde çalışan insanları hedef alır. Çünkü uzun süre hareket etmeden durmak, kasların tembelleşmesine ve diz eklemine daha fazla yük binmesine neden olur. Bu yüzden, her gün düzenli olarak egzersiz yapılması gerekir. Durumun daha kötüye gitmemesi için erkenden fizyoterapiye başlanmalıdır. Bu şikayete sahip kişiler ilk olarak, ortopedi ve travmatoloji ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne başvurmalıdır.