Günlük hayatımızda iletişim kurarken bilerek ya da bilmeyerek ikna yeteneğimizi kullanırız. Kullandığımız her kelime aslında iknaya dayalı bir amaç içermektedir. Pathos kavramı da felsefede ikna yöntemlerinden biridir. Bu yazımızda sizler için pathos nedir, felsefede pathos ne demek, örnekleri neler gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Pathos Nedir?

İnsanlarla iletişim kurarken birçok farklı sözcük kullanırız. Bu sözcükleri çoğunlukla karşımızdakileri ikna etmek ve etkilemek için tercih ederiz. Pathos kavramı yaklaşık iki bin küsür sene önce Antik Yunanistan'da klasik dönem zamanında hayatını sürdürmüş olan filozof Aristoteles tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Son zamanlarda birçok kişi pathos ne anlama gelir diye internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Pathos kavramı Yunanca bir kavramdır. Yunanca "karşısındaki kişinin duygusunu hissetme, empati" manasını taşımaktadır.

Felsefede Pathos Ne Demek?

Felsefede pathos kavramı, izleyenin duyguları olarak isimlendirilmektedir. Yunan filozof Aristoteles'in öğrencilerine karşısındakini ikna etmek için önerdiği üç ana ikna yönteminden biridir. Pathos ikna yönteminde amaç karşısındaki insanın duygularına hitap etmek ve onu etkisini altına almaktadır. Duygu yoğunluğu fazla olan konuşma şekli olarak da tabir edilmektedir. Pathos dışında ethos ve logos gibi başka ikna yöntemleri de bulunmaktadır. Günümüzde pek çok kişi ethos pathos logos ne demek sorusunun yanıtını merak etmektedir. Ethos ve logos da tıpkı pathos kavramı gibi karşısındaki insanı ikna etmeye yönelik metotlar arasında yer almaktadır. Ethos kavramı eski Yunanca bir kavramdır. Türkçe olarak "karakter" manasını taşır. Logos kavramı ise mantık üzerine kuruludur. Karşısındakini ikna etmek için mantığa hitap ederek yapılan konuşma şeklidir.

Pathos Örnekleri Neler?

Filozof Aristoteles, retorik adlı tezini hazırlarken insanların doğru bir şekilde iletişim kurmaları için ikna sanatının pathos, ethos ve logos olarak üç temel ana kuralını ele almıştır. Pathos kavramına örnek olarak televizyon ve sosyal medya kanallarındaki konular gösterilebilir. Filmlerde sıkça karşımıza çıkan ağlayarak şiir okuma gibi olaylarda pathos ikna yöntemine örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca pazarlama, reklam, satış alanında yapılan konuşma biçimleri de karşısındakileri ikna etmeye yönelik çalışmalar arasındadır.