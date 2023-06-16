Bazı besinleri meyve olarak bilsek de sebze kategorisinde, sebze olarak bilsek de meyve kategorisindedir. Çoğu yemeği süsleyen patlıcan meyve mi sebze mi, diye düşünebiliriz. Patlıcanın meyve veya sebze olup olmadığını anlamak için bazı özelliklerine bakmamız gerekir. Bazı besinleri rengine, kullanımına göre sınıflandırmaya çalışırız. Patlıcan meyve midir sebze midir dediğimizde bitkilerden oluşan besinlerin meyve ve sebze kategorilerinden hangisi içerisinde yer aldığını öğreniriz.

Meyve ve Sebze Nedir?

Meyve, çiçeğin dişi organının, döllenme sonucunda farklılaşıp, yumurtalığın gelişmesiyle meydana gelen ve tohumları taşıyan bir bitki organıdır. İçinde ya da üzerinde tohumunu taşımaları ile bilinirler. Kısaca çekirdeği olan besinlerin meyve olduğunu söyleyebiliriz. Hepimizin meyve olarak bildiği elma, çilek, karpuzun yanı sıra domates, biber, bezelye, zeytin gibi besinler de meyvelere örnek gösterilebilir.

Sebze, bir bitkinin eğer varsa meyvesi haricinde yenebilen kısımlarının tamamına denir. Bazı bitkilerin gövdesi, kökleri, yaprakları yenir. Bu nedenle, her bitkinin yenilebilir olan kısımları da farklılık göstermektedir. Sebzelere örnek olarak ıspanak, maydanoz, havuç, lahana, brokoli, pırasa, patates ya da soğan gibi sebzeler verilebilir.

Patlıcan Meyve Mi, Sebze Mi? Patlıcan Meyve Midir, Sebze Midir?

Patlıcan, ılık iklimlerde tek yıllık, tropik iklimlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür bitkisidir. Sofraların vazgeçilmesi patlıcan ile yapılan yemeklerin listesi saymakla bitmez. U yemekleri yaptığımız besinin meyve mi sebze mi olduğunu merak ederiz. Patlıcan tıpkı domates, biber gibi bir meyvedir. Kesilip yakından bakıldığı zaman görülen, iç kısmında görülen küçük tanecikler çekirdeğidir. Bu nedenle meyve kategorisine aittir. Patlıcan çiçekten yetişen bir meyve olmanın yanında, aynı zamanda frambuaz, böğürtlen, yaban mersini ve çilekle de aynı ailedendir.