Patrici ne demek? Roma’da Patriciler Kime Denir? Ne iş Yapar Ve Özellikleri Nelerdir?

Tarihsel süreçte birçok toplum, kişileri statü, ayrıcalık ve görevlerine göre sınıflara ayırmıştır. Hiyerarşi olarak da bilinen bu ayrım, Roma toplumunda da belirgindir.

Patriciler, özgür doğmuş vatandaşlar arasında üst düzey yetkilere sahip kişilerdir.

Soylarını şehri kuran atalarına dayandırmışlardır. Roma toplumunda patricilerin özel bir konumu bulunur. Peki patriciler kime denir? Özgür vatandaşlar olan patriciler ne iş yapar sorularının cevapları…

Patrici Ne demek? Roma'da Patriciler Kime Denir?

Roma, sınıfsal ayrımı belirgin şekilde yaşayan bir toplumdan oluşuyordu. En altında köleler bulunmaktaydı. En üstte ise özgür doğan vatandaşlar vardı. Özgür doğan vatandaşlar da kendi içlerinde sınıflara ayrılmaktaydı. Bunlar patriciler ve pleblerdi. Soylarını Roma şehrini kuran atalarından alanlara patrici denmekteydi. Patrici veya diğer adıyla patrisyen, adını pater(baba) kökünden alan, Antik Roma'da seçkin ailelerden oluşan, birçok ayrıcalıklara sahip olan gruba verilen addır.

Patriciler Ne İş Yapar Ve Özellikleri Nelerdir?

Roma'da seçkin kimseler olan patriciler özel bir konuma sahipti. Adli, siyasi, dini, iktisadi alanlarda ayrıcalıkları diğer sınıflara göre çok fazlaydı. Devletin yüksek memuriyetliklerine ve rahipliğe seçilebilir, yargıçlık yapabilirlerdi. Sınıfsal ayrıma göre patrici grubundan olanlar, iş gören toprakları işleyebilirlerdi. Ticaret yaparak zenginleşebilirlerdi.

Patrici Ve Pleb Mücadelesi Nedir?

Üst düzey grubunu oluşturan özgür doğan vatandaşlar, kendi içinde ayrıca sınıflanmıştır. Soyunu şehrin kurucularından alan patricilerin ayrıcalıkları pleblere göre çok daha fazlaydı. Aslında pleblerin nüfusu Roma halkının çoğunu oluşturuyordu. Ancak çoğu ayrıcalıklardan mahrumdu. Patriciler önemli noktalara yükselebilirken, plebler yönetimde söz sahibi olamıyor, belli mevkilere gelemiyordu. Sermayeleri olmadığı için ticaret yapamıyor, zenginleşemiyor ve borçlanırsa köle durumuna düşüyorlardı. Bu gibi ayrımlardan dolayı plebler, haklarını aramak için mücadele etme kararı almışlardır. Askeri olarak patricilerin, pleblere ihtiyacı vardı. Bu sebeple pleblerin, yönetimde söz sahibi olma, memuriyet, kölelere özgürlük gibi taleplerini kabul etmişlerdir. Eski Roma'da yazılı bir kanun yoktu ve kanunlar sözlü olarak patriciler tarafından biliniyordu. Plebler, diğer talep ettikleri haklar gibi yazılı bir kanun olması için de girişimde bulunmuşlardır. 12 levha kanununun çıkmasına da katkıda bulunmuşlardır. Zamanla plebler, birçok hakka sahip olmuş ve patricilerin sahip olduğu ayrıcalıklara ulaşmışlardır. Patrici ve pleb ayrımı kişiler ve haklar eşit bir hale geldiği için ortadan kalkmıştır.