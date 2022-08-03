Patron matematik mühendisi arıyor

Eğitim öğretim hayatlarının en önemli tercihlerini yapmaya hazırlanan milyonlarca aday kendisi için en doğru üniversite ve bölümleri araştırmaya devam ediyor. Adaylar için önemli tavsiyelerde bulunan ve işverenlerin davranışlarını analiz ederek, "İşverenlerin Tercihi" adlı çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Kariyer. net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan, "Bu süreçte uzman desteği gençler için faydalı olacaktır. Etraflarında konuşulanlara dayanarak değil rehber niteliğindeki kaynaklardan bilgiler alarak tercihlerini yapmaları oldukça önemli" dedi. Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net 127 bin işverenin 232 milyon hareketini analiz ederek hazırladığı "İşverenlerin Tercihi" adlı çalışma Türkiye'de iş dünyasının en çok hangi alanlarda mezun aradığını da ortaya koydu. İlk sırada matematik mühendisliği yer alıyor.Bölüm sıralamasında ilk 10'da 4 tane mühendislik bölümü olduğunu anlatan Kargan ''Bunlar şu şekilde: Matematik mühendisliği, işletme mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği ve endüstri sistemleri mühendisliği. Son 2 yıldır İşletme Almanca bölümü 3'üncü sırada yer alıyor. İmalat mühendisliği son 3 yılda yükseliş gösteren bölümlerin başında geliyor. Yazılım mühendisliği ve bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümleri de yükselişte olan bölümler arasında başta geliyor. Yazılım ve bilişim alanında hem Türkiye'de hem de dünyada bir yetenek kıtlığı yaşanıyor. Bu yüzden yazılım ve bilişim ile ilgili bölümlerin yükselişte olduğunu görüyoruz" bilgisini verdi.Kargan, "İşverenlerin Tercihi üniversite sıralaması ilk beşinde sırasıyla, Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer alıyor. İlk ondaki üniversitelere baktığımızda bu üniversitelerin yedisinin devlet üniversitesi olduğunu, dokuzunun İstanbul'da yer alan üniversiteler olduğunu görüyoruz. Sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'dan olup ilk onda yer alan üniversite olarak göze çarpıyor. Bu hesaplama yapılırken üniversitenin verdiği mezunların mezuniyetlerinden 2 yıl sonraki hareketlerini anlamlandırmaya çalıştık. Bu sıralamayı işverenlerin hangi üniversite öğrencilerini ve mezunlarını özgeçmiş havuzunda arattığına bakarak ortaya çıkardık. Özel sektör temsilcileri en çok Sabancı Üniversitesi mezunlarını ve öğrencilerini aratmış. Mezun olmadan önce özgeçmiş havuzundan en çok aratılan üniversite öğrencileri ise Galatasaray Üniversitesi öğrencileri" bilgisini verdi.İçinde bulunduğumuz dijital dünyada veriyle, datayla uğraşan, bunu analiz eden tüm bölümlerin yükselişte olduğunu belirten Kargan, "Üniversite tercihi başarılı bir kariyerin ilk adımı ama başarılı bir kariyere ulaşmak için iyi bir sıralama veya en iyi üniversitelerde okumak da tek seçenek değil. Dolayısıyla asıl iş tercih yaptıktan sonra başlıyor. Üniversitede gerçekleştireceğiniz aktiviteler, orada kazanacağınız deneyimler kariyer hayatınızla ilgili belirleyici faktörlerden bir tanesi. Öğrenciler, bölümlerinin kendilerine sundukları fırsatları iyi anlamaya çalışsınlar, alternatifleri iyi değerlendirsinler ve staj yaparak mezuniyeti beklemeden tanımaya çalışsınlar" tavsiyesinde bulundu.