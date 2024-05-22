Pay Eş Anlamlısı Nedir? Pay Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

''Eşit bölüm'' tanımlamasıyla da tasnif edilebilen pay kelimesinin; Türkçe'de cümle içinde kullanımı oldukça değerlidir. Pay eş anlamlısı olan birden fazla örnek kelime mevcuttur. Fakat, pay kelimesinin eş anlamı olan sözcük, tek bir kelime olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise, anlam karmaşasının önüne geçmek ve en doğru anlam bütünlüğünü dil içerisinde oluşturmaktır. Bir bütünün parçalarının ayrılarak dağıtılması olarak da tanımlanabilen pay kelimesi ve anlamı, pek çok kişi tarafından öğrenilmek istenmektedir.

Pay Eş Anlamlısı

Kişilerin arasında bölüştürmek, eşit dağıtmak, aynı seviyede bölmek ve dağıtmak tanımlamalarıyla da açıklanabilir olan pay kelimesinin eş anlamlısı, hisse sözcüğüdür. Hisse sözcüğünün yanı sıra; behre ve hak kelimeleri de, pay sözcüğünün benzer kelimelerindendir. Yalnız, genel anlamda ve en sık kullanılarak, doğru kabul edilen pay eş anlamlısı hisse kelimesidir.

Pay Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Pay kelimesinin eş anlamı olan sözcük; sosyal yaşamda sık kullanılmasının da yanı sıra, Türk Dil Kurumu'na göre ''hisse'' sözcüğü ile ifade edilmiştir. Hisse ve pay kelimeleri yazım biçimi olarak farklı iki kelime olsa da; anlam bakımından tamamen aynıdır ve aynı cümle içinde kullanımı durumunda herhangi bir farklılık göstermeyeceklerdir.

Pay Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Pay kelimesinin eş anlamlısı olan hisse sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Bu adak on haneye bölündü ve her hanenin hissesi verildi.