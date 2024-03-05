Payanda Ne Demek? Mimaride Payanda Ne Anlama Gelir ve Ne İşe Yarar?

Yapıların sağlam ve destekli olması için mimaride kullanılan pek çok teknik vardır. Bu tekniklerden biri olan payanda, özellikle eski dönem inşaatlarında sıkça kullanılmıştır. Mimariye ve yapı inşasına meraklı bireyler payanda ne demek sorusunun detaylı yanıtlarını bilmek istemektedir. Bu konunun dışında dahi olunsa mimaride payanda ne anlama gelir ve ne işe yarar bilmek genel kültüre katkı sağlayacaktır.

Payanda Ne Demek?

Günlük sosyal sohbetlerde çok kullanılmayan ama mimari alanların teknik konularında sıkça adı geçen payanda kelimesi Farsçadan dilimize geçmiş dayanak, destek anlamına gelmektedir. Eski dönemlerde özellikle ahşap yapılarda kullanılan payanda zemin katların üstündeki çıkmaları ve cumbayı destekleyen çıkıntı dayanaklara payanda denmektedir. Bunun yanı sıra tekne ve gemilerin tamiri için karaya çıktıklarında alabora olmamaları için kullanılan tahta desteklere de payanda adı verilmiştir.

Mimaride Payanda Nedir, Ne İşe Yarar?

İnşaat ve mimari alanlarda kullanılan terimlerden biri olan payanda bu alanlarda destek, dayanak anlamına gelir. Özellikle eski dönem yapılarında sıkça kullanılan bir destek türü olan payandalar aslında süs ya da dekor gibi gözüksede birer dayanaktırlar. Payandalar yapılardaki düşey katları desteklemek amacı ile yapılırlar. Tarihi birçok binada payanda örnekleri görmek mümkündür.