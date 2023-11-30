Paylaşmak ile İlgili Şiirler - Paylaşmakla İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Paylaşmak, bireyler arasındaki bağları güçlendirerek, toplumları daha adil ve dayanışma içinde bir yapıya kavuşturur. Birçok kültürde, paylaşma eylemi sadece maddi varlıkların bölüşülmesini değil, aynı zamanda bilgi ve deneyimlerin ortaklaşa paylaşılmasını ifade eder. Paylaşmanın etkisi edebiyat dünyasındaki şiirlere de konu olmuştur. Paylaşmak ile ilgili şiirler, paylaşmakla ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler bu etkileri işler.

Paylaşmak ile İlgili Şiirler

Şiir 1: "Paylaşmak"

Dostluğun en güzel adıdır paylaşmak,

Gönül köprüsü kurar, sevgiyle sarar her yanı.

Bir ekmeği ikiye bölüp, umudu paylaşmak,

İçten gelen bir duygu, insanı insan yapan anı.

Şiir 2: "Paylaşmak Çiçeği"

Bahçede açan paylaşma çiçeği,

Her renk, her kokuda sevgiyle dolu.

Bir elin verdiği, diğerine gülücük,

Paylaşmak bahçesinde büyüyen özgürlük.

Şiir 3: "Bir Dilim Sevgi"

Bir dilim ekmek, bir yudum su paylaşmak,

Gönlün derin sularında açan bir çiçek.

Sevgiyle dokunmak, paylaşmakla mümkün,

Bir gülümsediğimizde yüreklerde çiçek.

Şiir 4: "Sevgi ile Paylaşmak" (Öykü Çepgi)

Paylaşmalı her insan,

Hüznü ve mutluluğu.

Paylaştıkça çoğalır,

İnsanların huzuru.



Türlü renkler içerir,

Güzeldir gökkuşağı.

Sevgi ile paylaşmak,

Sağlamlaştırır her bağı.



Küçücük bir kelebek,

Mor yapraklı bir çiçek,

Ağlayan minik bebek,

Sevgiyle büyüyecek.



Sevelim sevilelim,

Hep birlikte gülelim.

Arkadaşlığı dostluğu,

Paylaşıp öğrenelim.

Paylaşmakla İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Kısa Şiir:

Paylaşmak bir gülüş, bir bakıştır,

Yürekten gelen bir sevgi işareti.

Bir dilim ekmek, bir yudum su,

Paylaşmak, sevgiyle büyüyen bir bahçedir.

Uzun Şiir:

Paylaşmak, gönlün zenginliğini sergilemektir,

Bir elin verdiğini, diğer elin bilmektir.

Umudu, sevinci, kederi paylaşmak,

Birlikte büyümek, insanca yaşamaktır.

Gönlün kucak açtığı her an,

Paylaşmakla örülü bir dokunuştur.

Sevginin elçisi, kardeşliğin anahtarıdır,

Paylaşmak, insanı insan yapan bir değerdir.

1 Kıtalık Şiir:

Toprağın derinliklerinden gelen güçle,

Paylaşmak, kök salar insanlığın her dilinde.

Bir gülüşte, bir bakışta filizlenir,

Sevgiyle dolu yürekler, paylaşmanın değerinde.

2 Kıtalık Şiir:

Bir bilgiyi, bir deneyimi paylaşmak,

Işıldayan bir aydınlık gibi etrafa yayılır.

Gönül kervanlarında seyahat eder,

Kültürler arasında köprüler kurar.

Paylaşmak, adeta bir ayna gibidir,

İnsanın içindeki güzellikleri yansıtır.

Bir dilim ekmek, bir bardak su,

Hayatın anlamını bulma serüveninde bir pusula.

3 Kıtalık Şiir:

Gönül sofrasında paylaşmak bir ziyafet,

Kucak açmak, farklılıkları bir araya getirir.

Bilgi, sevgi, deneyim, hepsi bir arada,

Paylaşmak, zenginliğin en saf hali.

Sessiz bir tebessümde, kalpten bir dua,

Paylaşmak, derin duyguların dile gelmesidir.

Farklı noktalarda dolaşan yaşamlar,

Paylaşmakla birleşir, ortak bir hikayede.

Bu yolda paylaşmak, bir hediye gibidir,

İnsanlığın ortak mirası, sevgi bağları içinde.

Bir dilim ekmek, bir yudum su,

Sadece bedenlere değil, ruhlara da bir armağandır.

4 Kıtalık Şiir:

Gönlümde bir çiçek açtı paylaşmak,

İnsanlığın özü, sevgiyle yaratılmış.

Birbirine uzanan ellerde bir dokunuş,

Paylaşmakla büyüyen bir evrenin başlangıcı.

Sonsuz bir deniz, insanlık kucaklaşınca,

Bir damla sevgiyle genişler, enginleşir.

Bir çığlık, bir gülüş, bir kalp atışı paylaşınca,

Dünya, sevgiyle örülmüş bir kainat olur.

Farklı renkler, farklı hikayeler içinde,

Birbirimize uzandığımızda paylaşmakla.

Sorular, cevaplarla buluşur, sevgiyle birleşir,

Gökyüzünde parlar, insanlığın paylaşılan ışığı.

Bir dilim ekmek, bir yudum su paylaşmak,

İnsanlığın en güzel, en kutsal görevi.

Birlikte gülmek, birlikte ağlamak, birlikte var olmak,

Paylaşmakla yeşerir insanlığın sonsuz bahçesi.