Pazarkule Sınır Kapısı Nerede? Pazarkule Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Pazarkule sınır kapısı nerede ya da Pazarkule gümrük kapısı nerede, bakacak olduğumuzda hani ile bağlı olduğunu görürüz. Edirne Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapısına sahiptir. Bu kapılardan biri olan Pazarkule sınır kapısı, Edirne'de yer alan önemli bir sınır kapısıdır. Avrupa'ya açılışta önemli olan bu sınır kapımız ekonomik refah açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle ekonomik açıdan Pazarkule sınır kapısı hangi ülkeye açılır, sorusunun cevabı Yunanistan olacaktır.

Pazarkule Sınır Kapısı Nerede ve Hangi İle Bağlı?

Türkiye, iki kıtada toprağı bulunan önemli bir Avrasya ülkesidir. Türkiye'nin topraklarının %97'si Asya üzerinde bulunur ve bu kısım da Anadolu olarak adlandırılır. Türkiye'nin kalan %3'lük kısım ise Avrupa kıtasında kalır ve burası da Doğu Trakya olarak adlandırılır. Türkiye'nin önemli denizleri olan Marmara Denizi ve burada bulunan Çanakkale ve İstanbul Boğazı ise Anadolu'yu Trakya'dan ve Asya'yı Avrupa'dan ayırır.

Edirne; ülkemizin Avrupa'ya kara ve demiryolu ile bağlantısını sağlayan önemli 5 sınır kapısına sahiptir. Bu önemli sınır kapılarından olan Pazarkule Sınır Kapısı da Yunanistan'a açılan önemli bir sınır kapısıdır. Pazarkule Sınır Kapısı Türkiye'nin Yunanistan'a açılan ikinci büyük sınır kapısıdır.

Pazarkule Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır?

Edirne'de bulunan ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genellikle günübirlik geçişlerde kullanılan önemli bir kapıdır. Sınır ticaretine kapalı olan bu kapı, Edirne kent ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu sınır kapısı günü birlik geçişleri sağlarken aynı zamanda turist geçişlerini de sağlar.

Yunanistan'a açılan bu sınır kapımız bu açılardan önem taşımaktadır. Özellikle sınır geçişlerini sağlayan bu kapı, Avrupa'ya açılan önemli bir sınır kapımızdır.