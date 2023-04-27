Pazarlamanın geleceği masaya yatırıldı

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ile OSTİM Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Akagün Ergin'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte ilk sunumu YDÜ Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertugan, "Pazarlamada Değer Kavramı" üzerine yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Günay Sadıkoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı ikinci gün ise, "Tüketici Psikolojisi" konusu mercek altına alındı. Etkinliğin üçüncü gününde de "Gerilla Pazarlaması" sunumu ile Prof. Dr. Elif Akagün Ergin katılımcılarla bir araya geldi. Geniş bir katılım ve büyük ilgi ile gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdim edildiği törenle sona erdi.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden pek çok üniversite ile akademik iş birlikleri yaptıklarını hatırlatan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ankara'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan OSTİM Teknik Üniversitesi'nin de bu kurumlardan biri olduğunu söyledi. İki üniversite arasındaki akademik iş birliğini; yürütülecek inovasyon çalışmaları, akademik programlar, uluslararası çalıştaylar ve konferanslar ile daha ileriye taşımayı amaçladıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, bu iş birliğinin her iki kurama da önemli bir bilimsel katkı sağlayacağına vurgu yaptı.