PC Ne Demek, Açılımı Nedir? PC Nedir, Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir, Nasıl Okunur?

PC terimi bilgisayar kelimesinin kısaltması olarak bilgisayar terimleri arasında inceleniyor. İngilizce olan bu kısaltma, Türkçe'de de bilgisayarın kısaltması olarak kullanılmaktadır. PC ne demek, PC açılımı nedir gibi sorularla araştırılan bu kısaltma, PC Türkçe'de ne anlama gelir sorusuyla da araştırılıyor. İşte bilgisayar terimine meraklı olanlar için bu kısaltmanın açılımı ve detaylı açıklaması…

PC TÜRKÇESİ NE DEMEK?

PC kısaltmasının açılımı "Personal Computer" şeklindedir. Türkçe'ye "Kişisel Bilgisayar" olarak çevrilen bu tanım, kısaca bilgisayara karşılık gelmektedir. Günümüz şartlarında hemen hemen her evde en az bir bilgisayar bulunuyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte her geçen gün daha üst modelleri ortaya çıkan bilgisayarlar; iş, eğitim ya da eğlence amacıyla; araştırma, oyun, tasarım, arşivleme, iletişim kurma, bilgiye ulaşma gibi çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor.

PC NASIL OKUNUR?

Bilgisayarın kısaltması olarak PC terimi dilimize yerleşmiş bulunuyor. Bu kelime, PC nasıl telaffuz edilir sorusuyla da araştırılıyor. Bu kelime, İngilizce'de "pisi" şeklinde tellafuz ediliyor. Türkçe'de ise özgün kullanımını korumakla berabar yazıldığı gibi okunduğu da görülüyor.

PC NE DEMEK AÇILIMI?

İngilizce Personal Computer ifadesinin kısaltması olan PC terimi, Türkçe bilgisayar kelimesinin karşılığıdır. "Kişisel Bilgisayar" manasına gelen bu kısaltma, Türkçe'de doğrudan bilgisayarın kısaltması olarak yer alır. Şahsi kullanım hizmeti veren ve herhangi bir uzman ya da operatör desteği olmaksızın kullanılan bilgisayarlar için bu isim tercih edilmiştir.

PC NEYİN KISALTMASI?

Evde, iş yerlerinde, okullarda kullanılan masa üstü ve dizüstü bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar PC olarak kısaltılır. Bu kısaltma, ilk kişisel bilgisayarların üretildiği zamanlardan bu yanda kullanımdadır. İlk kişisel bilgisayar Altair 8800 olarak tanıtılmıştır. Kişisel bilgisayarlar genellikle IBM uyumlu olup, Linux işletim sistemini içerebileceği gibi, Macintosh olup Mac OS X de içerebilir. Günümüzde en yaygın işletim sistemi ise Microsoft firmasının ürünü olan Windows serisidir. Kişisel bilgisayar terimi ilk defa 3 Kasım 1962'de New York Times gazetesinde kullanılmıştır.