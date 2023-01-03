Pedagojik formasyonda detaylar açıklandı: Dersler 2’nci sınıfta başlayacak

Eğitim fakülteleri dışında öğrenim gören, fen-edebiyat fakülteleri gibi mezun olduktan sonra öğretmen olmaya uygun lisans öğrencilerini ilgilendiren pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili detaylar belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre pedagojik formasyon eğitimi, üniversitelerin eğitim bilimleri fakülteleri tarafından seçmeli ders olarak 3'üncü yarıyıldan, yani 2'nci sınıftan itibaren verilmeye başlanacak. Bünyesinde eğitim bilimleri bulunmayan üniversitelerde ise bu derslerin aynı ilde bulunan diğer üniversiteler tarafından verilmesi sağlanacak ya da diğer üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirilecek. Konuyla ilgili diğer detaylar şöyle:Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu dersler pedagojik formasyon dersi olarak gösterilecek ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilecek. Diplomalarının arka yüzüne 'Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır' ifadesi yazılacak.Dersler verilmesi konusunda son sınıf öğrencilerine öncelik tanınacak.Mezun öğrenciler için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uygulaması devam edecek.Halen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam eden öğrenciler için mevcut program aynen uygulanmaya devam edilecek. SABAH