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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:48 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:48

Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Pek Çoğu Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Pek Çoğu Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu arama istatistiklerine göre kelimelerin doğru yazımı en çok aranan konulardandır. Bazı kelimeler vardır ki yazılışı hep karıştırılır. Dolayısıyla bu kelimelerin yazımını kontrol etmek için herkes Türk Dil Kurumu’nun sitesine girer ve arama yapar. Bu gibi dil bilgisi kurallarında en güvenilir kaynak her zaman Türk Dil Kurumu’nun internet sitesidir. Bu yazımızda en çok aratılan ve günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bir ikilemeden bahsedeceğiz; pek çok. Pek çok nasıl yazılır? TDK’ya göre pek çoğu ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Pek çok ikilemesi yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasındadır ve hatta ilk 5'e girer. Eğer yazı yazdığınız esnada nasıl yazıldığını hatırlayamıyorsanız Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden hemen kontrol etmenizi öneririz. Fazla, yeterinden fazla, hayli gibi anlamlara gelen bu ikileme TDK'ya göre ayrı yazılmalıdır.

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Araştırmalarımıza göre pek çok kelimesinin yazımı en çok aratılan konulardandır. Pek çok kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Pek Çok Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre pek çok nasıl yazılır? TDK'nın sitesine girip arattığınız zaman pek çok ikilemesinin ayrı yazıldığını görebilirsiniz. En doğru kaynak TDK'nın internet sitesidir.

Pek Çoğu Nasıl Yazılır?

Bazı kelimeler yalın haldeyken ayrı yazıldığı halde herhangi bir ek almış halinin nasıl yazılacağını bilmeyen birçok insan var. Ancak böyle kelimeler ek alsa dahi yalın hali nasıl yazılıyorsa o şekilde yazılmalıdır. Pek çoğu nasıl yazılır? Pek çok ikilemesi ayrı yazıldığı için "pek çoğu" da ayrı yazılır.

Örnek Cümleler

  • Ne zaman okula gitsem pek çok kişi sıraya girmemiş oluyor.
  • Burada yazanların pek çoğu yanlış yazılmış, düzeltilmesi gerekiyor.
  • Evindeki pek çok eşyası yeni gibi duruyor ancak hepsi geri dönüştürülmüş.

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Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Pek Çoğu Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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