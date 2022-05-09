Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Pek Çoğu Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Pek çok ikilemesi yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasındadır ve hatta ilk 5'e girer. Eğer yazı yazdığınız esnada nasıl yazıldığını hatırlayamıyorsanız Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden hemen kontrol etmenizi öneririz. Fazla, yeterinden fazla, hayli gibi anlamlara gelen bu ikileme TDK'ya göre ayrı yazılmalıdır.

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Araştırmalarımıza göre pek çok kelimesinin yazımı en çok aratılan konulardandır. Pek çok kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Pek Çok Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre pek çok nasıl yazılır? TDK'nın sitesine girip arattığınız zaman pek çok ikilemesinin ayrı yazıldığını görebilirsiniz. En doğru kaynak TDK'nın internet sitesidir.

Pek Çoğu Nasıl Yazılır?

Bazı kelimeler yalın haldeyken ayrı yazıldığı halde herhangi bir ek almış halinin nasıl yazılacağını bilmeyen birçok insan var. Ancak böyle kelimeler ek alsa dahi yalın hali nasıl yazılıyorsa o şekilde yazılmalıdır. Pek çoğu nasıl yazılır? Pek çok ikilemesi ayrı yazıldığı için "pek çoğu" da ayrı yazılır.

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