Pekiştirme Örnekleri - Eğitim Bilimlerinde Olumlu ve Olumsuz Pekiştirme Örnekleri Nelerdir?

Olumlu ve olumsuz pekiştirme yöntemleri ile istenilen davranışlar ödüllendirilerek ya da istenmeyen durumlar ortadan kaldırılarak pekiştirilebilir. Olumlu pekiştirme, istenen davranışlar yapıldığında ödül verilmesiyle, olumsuz pekiştirme ise istenmeyen bir durumun ortadan kaldırılmasıyla uygulanır. Pekiştirme örnekleri bu konuyu daha net açıklar. Eğitim bilimlerinde olumlu ve olumsuz pekiştirme örnekleri nelerdir gibi soruların cevabı kişilere çok katkı sağlar.
Olumlu pekiştirme örneklerini inceleyecek olursak eğer:
Ders çalıştıktan sonra öğrenciye yıldız verilmesi: Öğrenci her çalıştığında bir yıldız alır ve belirli bir sayıda yıldız topladığında bir ödül kazanır.
Ödevlerini düzenli yapan öğrenciye tatil izni verilmesi: Öğrenci ödevlerini eksiksiz tamamladığında ekstra bir gün tatil kazanır.
Sınıfta söz alıp katılım gösteren öğrenciye alkışlanması: Öğrencinin kendini değerli hissetmesi ve katılımın artması sağlanır.
Sınıfta sessiz kalan öğrenciye özel ödül verilmesi: Ders sırasında kurallara uyup sessiz kalan öğrenciye ödül verilerek bu davranışı teşvik edilir.
Başarılı sınav notları için sınıf içi onur köşesi hazırlanması: Başarı gösteren öğrencilerin isimleri sınıfta onur köşesinde sergilenir.
Düzenli kitap okuyan öğrencilere kitap hediye edilmesi: Kitap okuma alışkanlığını sürdürmeleri için ödüllendirilirler.
Eğlenceli bir etkinlik yapmasına izin verilmesi: Öğrenci, görevlerini tamamladığında teneffüste ekstra bir etkinlik yapma hakkı kazanır.
Proje sunumunda başarılı olan öğrenciye ek puan verilmesi: Başarılı sunum yapan öğrenci ekstra puanla ödüllendirilir.
Öz disiplin gösteren öğrenciye teşekkür belgesi verilmesi: Sınıf kurallarına uyan öğrenciye bir belge verilerek motivasyonu artırılır.
Sınavlarda başarılı olan öğrencilere okul gezisi düzenlenmesi: Yüksek başarı gösteren öğrenciler için bir gezi organize edilir.
Eğitim bilimlerinde pekiştirme örneklerinden olumsuz örnekler inceleyecek olursak eğer:
Sınıfını temizleyen öğrenciye ek temizlik görevi verilmemesi: Temizlik yapan öğrenci ek görevden kurtulmuş olur.
Ödevini zamanında yapan öğrenciden ceza ödevi kaldırılması: Ödevini zamanında getiren öğrenci ek ödevden muaf tutulur.
Sınıf kurallarına uyan öğrenciden ekstra disiplin kuralları kaldırılması: Kurallara uyan öğrenciye ek düzenlemeler yapılmaz.
Sınav notları yüksek olan öğrencinin ek çalışmadan muaf tutulması: İyi performans gösteren öğrenci ek çalışma yapmaz.
Proje ödevini zamanında teslim eden öğrencinin uyarı almasını önlemek: Zamanında teslim eden öğrenci, uyarı veya düşük not gibi sonuçlarla karşılaşmaz.
Sınıfta gürültü yapmayan öğrencinin tahtayı temizleme görevinden kurtulması: Sakin kalan öğrenci bu görevden muaf olur.
Sözlüye hazırlıklı gelen öğrenciye ek çalışma yaptırılmaması: Sözlüye hazırlanan öğrenci ek çalışmaya tabi tutulmaz.
Kütüphane kurallarına uyan öğrencinin süre sınırlamasının kaldırılması: Kurallara uyan öğrenci istediği kadar kütüphanede kalabilir.
Dersine eksiksiz gelen öğrencinin ekstra görev almaması: Eksiksiz gelen öğrenci ek görev almak zorunda kalmaz.
Ders sırasında dikkatini toplayan öğrencinin uyarı almasını engellemek: Dikkatini toplayan öğrenci, öğretmen tarafından uyarılmaktan kurtulur.