Pekiştirme Örnekleri - Eğitim Bilimlerinde Olumlu ve Olumsuz Pekiştirme Örnekleri Nelerdir?

Olumlu ve olumsuz pekiştirme yöntemleri ile istenilen davranışlar ödüllendirilerek ya da istenmeyen durumlar ortadan kaldırılarak pekiştirilebilir. Olumlu pekiştirme, istenen davranışlar yapıldığında ödül verilmesiyle, olumsuz pekiştirme ise istenmeyen bir durumun ortadan kaldırılmasıyla uygulanır. Pekiştirme örnekleri bu konuyu daha net açıklar. Eğitim bilimlerinde olumlu ve olumsuz pekiştirme örnekleri nelerdir gibi soruların cevabı kişilere çok katkı sağlar.

Pekiştirme Örnekleri

Olumlu pekiştirme örneklerini inceleyecek olursak eğer:

Ders çalıştıktan sonra öğrenciye yıldız verilmesi: Öğrenci her çalıştığında bir yıldız alır ve belirli bir sayıda yıldız topladığında bir ödül kazanır. Ödevlerini düzenli yapan öğrenciye tatil izni verilmesi: Öğrenci ödevlerini eksiksiz tamamladığında ekstra bir gün tatil kazanır. Sınıfta söz alıp katılım gösteren öğrenciye alkışlanması: Öğrencinin kendini değerli hissetmesi ve katılımın artması sağlanır. Sınıfta sessiz kalan öğrenciye özel ödül verilmesi: Ders sırasında kurallara uyup sessiz kalan öğrenciye ödül verilerek bu davranışı teşvik edilir. Başarılı sınav notları için sınıf içi onur köşesi hazırlanması: Başarı gösteren öğrencilerin isimleri sınıfta onur köşesinde sergilenir. Düzenli kitap okuyan öğrencilere kitap hediye edilmesi: Kitap okuma alışkanlığını sürdürmeleri için ödüllendirilirler. Eğlenceli bir etkinlik yapmasına izin verilmesi: Öğrenci, görevlerini tamamladığında teneffüste ekstra bir etkinlik yapma hakkı kazanır. Proje sunumunda başarılı olan öğrenciye ek puan verilmesi: Başarılı sunum yapan öğrenci ekstra puanla ödüllendirilir. Öz disiplin gösteren öğrenciye teşekkür belgesi verilmesi: Sınıf kurallarına uyan öğrenciye bir belge verilerek motivasyonu artırılır. Sınavlarda başarılı olan öğrencilere okul gezisi düzenlenmesi: Yüksek başarı gösteren öğrenciler için bir gezi organize edilir.

Eğitim Bilimlerinde Olumlu ve Olumsuz Pekiştirme Örnekleri Nelerdir?

Eğitim bilimlerinde pekiştirme örneklerinden olumsuz örnekler inceleyecek olursak eğer: