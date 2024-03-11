Pekmez Hangi Besin Grubuna Girer? Pekmez Hangi Besin Grubunda Yer Alır?

Demir açısından hayli zengin olarak bilinen pekmez mutfak kültürümüzde çok eskiye dayanan bir gıdadır. Tek başına, tahinin yanında bazen tatlıların ana malzemesi olarak tüketilen pekmez hangi besin grubuna girer bilmek çok daha bilinçli bir tüketim için faydalı olacaktır. Bu nedenle okurlarımız için pekmez hangi besin grubunda yer alır sorusunu yanıtladık.

Pekmez Nedir?

Genellikle üzüm ve keçiboynuzundan yapılan pekmez aslında daha birçok yemişten de üretilebilen bir doğal tatlandırıcı ve takviyedir. Pekmez kaynatılarak elde edilen, içeriğinde çeşitli mineral ve vitamin olduğu için hayli sağlıklı bir besin kaynağıdır. Özellikle tahinle birlikte epey sevilerek tüketilmektedir.

Pekmez Hangi Besin Grubunda Yer Alır?

Gıdalar özellikleri, içerdikleri öz, vitamin ve minerale göre gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplara besin grubu denmekte olup 5 başlıkta incelenmektedir. Bu gruplar; tahıllar ve türevleri, meyveler ve sebzeler, süt ve süt ürünleri, yağlar ve tatlılar, et yumurta ve kurubaklagiller olarak 5 gruba ayrılmıştır. İçeriğinde bol demir ve şeker olan pekmez doğal bir karbonhidrattır. Pekmez besin grupları arasında yağlar ve tatlılar grubunda yer alır.