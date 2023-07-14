Pekmez Toprağı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Pekmez Toprağı Nedir?

Pekmez toprağı bulmaca cevabı hakkında araştırma yapan kişilere bu ifadeyle aynı anlama gelen dört harfli sözcüğün açıklanması gerekir. Bu ifadenin bulmacadaki karşılığının açıklanmasının ardından "Pekmez toprağı nedir?" sorusuna da kısaca yanıt verilmelidir. Bununla birlikte "Pekmez toprağı ne işe yarar?" diyenlere ise bu toprak çeşidinin isminden yola çıkılarak kolaylıkla yanıt sunulabilir.

Pekmez Toprağı Bulmaca Cevabı Nedir?

Düzenli olarak kare veya çengel bulmaca çözen bir kişinin karşılaştığı sorular arasında pekmez toprağı yer alır. Bu ifadenin bulmacadaki karşılığının dört harfli olduğu söylenebilir. Ancak pekmez toprağının bulmacadaki dört harfli karşılığı Türkçe bir sözcük değildir. Bu nedenle bulmaca çözmeyi seven kişilerin pekmez toprağıyla aynı anlama gelen sözcüğü bulma konusunda zorluk çektiği görülür. Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü gibi güvenilir bir kaynağa başvurulduğu takdirde bu bulmaca sorusunun doğru yanıtına ulaşılabilir. Bu bağlamda bulmacalardaki 4 harfli pekmez toprağı yanıtı aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Marn

Pekmez Toprağı Nedir?

Bulmacada pekmez toprağı gibi bir ifadeyle karşılaşan kişilerin bu toprak çeşidi üzerine araştırma yaptığı görülür. Diğer adı marn olan pekmez toprağının %50 ile %90 civarında kireç içerdiği bilinir. Yani değişik oranlarda kalsit ile bol miktarda ince taneli kil içeren bu toprak çeşidinin beyaz renkte olduğu söylenebilir. "Pekmez toprağı ne işe yarar?" diyenlere yanıt olan husus ise bu toprak çeşidinin hangi amaçla kullanıldığıyla ilişkilidir. Marn olarak da adlandırılan bu toprak çeşidi, halk arasındaki isminden de anlaşıldığı üzere pekmez yapımında kullanılır. Bu toprak çeşidinin pekmez yapımındaki temel rolü ise şıranın durultulmasını sağlamasıdır.