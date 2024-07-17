Hem mimari güzellikleri hem de tarihi önemi ile ziyaretçilerine geçmişte bir yolculuk sunan Pembe Köşk Ankara'da, eski Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde bulunmaktadır. İsmet İnönü Evi olarak da bilinen bu mekân aynı zamanda İnönü ailesinin anılarını yaşatmaktadır. Pembe Köşk nerede? Ankara Pembe Köşk giriş ücreti ne kadar, ziyarete açık mı? soruları ise Ankara'ya gelen müze ve tarih sevenler tarafından merak edilmektedir.

Pembe Köşk'ün Tarihi

Pembe Köşk, 1920'li yıllarda inşa edilmiştir. Köşk, evlenmelerinin ardından dokuz yıl geçmesine rağmen eşi Mevhibe Hanım'la bir araya gelemeyen İsmet İnönü ve ailesi için ayrı bir anlam taşır. 1916 yılında İstanbul'da evlenen çift I. Dünya Savaşı ve hemen sonrasında vuku bulan Kurtuluş Savaşı nedeniyle orduda görevli bulunan İsmet Paşa'nın eve dönememesi nedeniyle ayrı kalırlar. İsmet Paşa ve Mevhibe Hanım, 1923 yılında dört odalı ve iki katı bulunan bir bağ evi olarak İnönü ailesinin satın aldığı Pembe Köşk'e ancak 1925 yılında taşınabiliyorlar. Yani bu köşk İsmet ve Mevhibe İnönü'nün ilk kez beraber oturdukları evdir. Uzun yıllar İnönü ailesinin evi olan Pembe Köşk, İsmet İnönü'nün kırk sekiz yıl boyunca yaşadığı evdir. Zaten köşkün diğer adının İsmet İnönü Evi olması da buradan gelir.

İsmet İnönü ve ailesinin uzun yıllar yaşadığı bu tarihi yapı Türkiye'nin erken dönem siyasi ve sosyal yaşamına da tanıklık etmiştir. Atatürk'ün de başkanlık ettiği birçok toplantı, davet, konser ve balo burada yapılmıştır. Bu nedenle de yapı büyük bir tarihi değere sahiptir.

Pembe Köşkün Mimari Özellikleri

Pembe Köşk, neoklasik mimari tarzında inşa edilmiştir ve pembe renkli dış cephesi ile dikkat çekmektedir. Bu pembe renk Ankara'nın kuraklığının tersine yeni başkent olmuş şehre bir renk getirmesi için Atatürk tarafından seçilmiştir. Atatürk hem İsmet İnönü'nün evini hem de kendi evini bu sebeple pembeye boyatmış, köşkün adı da Pembe Köşk kalmıştır.

Oldukça zarif bir iç tasarıma sahip olan konak dönemin estetik anlayışını yansıtır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler ve zarif mobilyalar, köşkün iç mekânında tarihi bir atmosfer yaratmaktadır.

İki katı bulunan köşkte yemek odası, kabul salonu, balo salonu, bilardo salonu ve mutfak ilk katta yer alır. İkinci katta ise kütüphane, kahvaltı odası, iki oda ve bir yatak odası mevcuttur. Evin iki katından ayrı biçimde bir de tavan arası vardır.

Köşkün bahçesinde İsmet İnönü ve Mevhibe Hanım'ın beraber heykeli ile İsmet İnönü'ye ait büyük bir heykel bulunmaktadır.

Pembe Köşk Nerede?

Pembe Köşk, Ankara'nın merkezi bir noktasında, Çankaya semtinde yer almaktadır. Seğmenler Parkı'nın karşısında bulunan Pembe Köşk ulaşım açısından da oldukça elverişli bir konumdadır. Ankara'nın pek çok yerinden toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilmektedir. Ayrıca, özel araç ile gelmek isteyen ziyaretçiler için de park alanları mevcuttur. Köşk, merkezi konumu sayesinde rahatça ziyaret edilebilmektedir.

Pembe Köşk Ziyarete Açık Mı?

İsmet İnönü Evi adıyla da anılan Pembe Köşk, haftanın belirli günlerinde ziyarete açıktır ve girişi ücretsizdir. Ziyaretçilerini büyüleyen bu tarihi konağın ziyaret saatleri ve giriş ücreti hakkında detaylı bilgiye köşkün resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Köşk, tarih ve kültür meraklıları için kaçırılmaması gereken bir ziyaret noktasıdır.