Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 25.10.2024 08:54 Son Güncelleme: 25.10.2024 08:55

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan önemli bir sağlık kuruluşudur. Hem eğitim hem de araştırma faaliyetleri ile dikkat çeken hastane, geniş bir hasta yelpazesine hizmet vermektedir. Hastane, 24 saat açık olup, acil ve poliklinik hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, hastanenin bir de eğitim ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları da elbette buraya gidecekler için önem arz etmektedir.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hem özel araçla hem de toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşılabilen bir noktadır. Sağlık hizmetleri konusunda geniş bir yelpaze sunan hastane, hem yerel halk hem de çevre illerden gelen hastalar için önemli bir sağlık kaynağıdır. Yolculuk yapmadan önce, güzergahınızı kontrol etmekte ve trafik durumunu göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorusunun yanıtı için hastanenin konumuna bakmak yardımcı olacaktır.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede?

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Pendik ilçesinin merkezine oldukça yakın bir konumda yer alır. Adresi şu şekildedir:

Adres: Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fevzi Çakmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd No:10, 34662 Pendik/İstanbul.

Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hastane, toplu taşıma araçlarına ve ana ulaşım yollarına yakın bir noktada yer alması nedeniyle ulaşım açısından oldukça elverişlidir. Ayrıca, hastanenin önünde bir de taksi durağı bulunmaktadır.

D-100 Karayolu: Eğer özel aracınızla gidiyorsanız, D-100 karayolunu kullanarak Pendik'e ulaşabilirsiniz. Pendik çıkışını aldıktan sonra hastanenin yön levhalarını takip ederek ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Pendik merkezine giden otobüs hatlarını kullanarak hastaneye ulaşabilirsiniz. Bunları söyleyecek olursak:

  • PENDIK - RAMAZANOĞLU MAHALLESI, Ramazanoğlu Mahallesi – Pendik

  • PENDIK-GÜLLÜBAĞLAR-HASTANE (RING), Pendik-Güllübağlar-Hastane (Ring)

  • KM2, Tavşantepe Metro-Tavşantepe Metro

  • KM14, Sultanbeyli Peronlar -Cemil Meriç İlkokulu

  • 16KH, Kadiköy-Sultanbeyli Peronlar

  • KM23, Pendik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi -Cevizli Peronlar

  • KM29, Cevizli Peronlar-Sultanbeyli Peronlar

  • 132P, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi -Kartal

  • 132V, Palmiye 1 -Yenidoğan Peronlar

  • 132Y, Kartal Metro-Sütçü İmam Caddesi

  • 133A, Aydinli İlkokulu -Kartal

  • KM24, Marmara Üniversitesi Hastanesi -Tip Fakültesi

  • 132F, Pendik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi -Kartal

  • 132G, Gözdaği Sosyal Tesis –Pendik

Minibüs: Pendik'e giden minibüs hatları da mevcut. Bunlar, PENDIK - RAMAZANOĞLU MAHALLESI, PENDIK - GÖZDAĞI.

Metro: M4 Kadıköy-Tavsancık metro hattını kullanarak Pendik istasyonunda inebilirsiniz. İstasyondan dolmuşla kısa bir mesafe kat edebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA