Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hem özel araçla hem de toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşılabilen bir noktadır. Sağlık hizmetleri konusunda geniş bir yelpaze sunan hastane, hem yerel halk hem de çevre illerden gelen hastalar için önemli bir sağlık kaynağıdır. Yolculuk yapmadan önce, güzergahınızı kontrol etmekte ve trafik durumunu göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorusunun yanıtı için hastanenin konumuna bakmak yardımcı olacaktır.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede?

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Pendik ilçesinin merkezine oldukça yakın bir konumda yer alır. Adresi şu şekildedir:

Adres: Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Fevzi Çakmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd No:10, 34662 Pendik/İstanbul.

Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hastane, toplu taşıma araçlarına ve ana ulaşım yollarına yakın bir noktada yer alması nedeniyle ulaşım açısından oldukça elverişlidir. Ayrıca, hastanenin önünde bir de taksi durağı bulunmaktadır.

D-100 Karayolu: Eğer özel aracınızla gidiyorsanız, D-100 karayolunu kullanarak Pendik'e ulaşabilirsiniz. Pendik çıkışını aldıktan sonra hastanenin yön levhalarını takip ederek ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Pendik merkezine giden otobüs hatlarını kullanarak hastaneye ulaşabilirsiniz. Bunları söyleyecek olursak:

PENDIK - RAMAZANOĞLU MAHALLESI, Ramazanoğlu Mahallesi – Pendik

PENDIK-GÜLLÜBAĞLAR-HASTANE (RING), Pendik-Güllübağlar-Hastane (Ring)

KM2, Tavşantepe Metro-Tavşantepe Metro

KM14, Sultanbeyli Peronlar -Cemil Meriç İlkokulu

16KH, Kadiköy-Sultanbeyli Peronlar

KM23, Pendik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi -Cevizli Peronlar

KM29, Cevizli Peronlar-Sultanbeyli Peronlar

132P, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi -Kartal

132V, Palmiye 1 -Yenidoğan Peronlar

132Y, Kartal Metro-Sütçü İmam Caddesi

133A, Aydinli İlkokulu -Kartal

KM24, Marmara Üniversitesi Hastanesi -Tip Fakültesi

132F, Pendik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi -Kartal

132G, Gözdaği Sosyal Tesis –Pendik

Minibüs: Pendik'e giden minibüs hatları da mevcut. Bunlar, PENDIK - RAMAZANOĞLU MAHALLESI, PENDIK - GÖZDAĞI.

Metro: M4 Kadıköy-Tavsancık metro hattını kullanarak Pendik istasyonunda inebilirsiniz. İstasyondan dolmuşla kısa bir mesafe kat edebilirsiniz.