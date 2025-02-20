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Giriş Tarihi: 20.2.2025 13:31 Son Güncelleme: 20.2.2025 13:32

Pendik Hangi Yakada? Pendik Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

İstanbul’un hızla gelişen ve geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerinden biri olan Pendik, sanayi, ulaşım ve konut projeleriyle dikkat çeken bir bölgedir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ilçe sınırlarında yer alması, Pendik’i İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getirmiştir. Bu yüzden birçok yerli ve yabancı turist Pendik hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası’nda mı gibi soruların cevabını araştırmakta ve düzgün bir rota planı yapmaktadır.

Pendik Hangi Yakada? Pendik Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olan Pendik, deniz ticareti açısından büyük bir rol oynamıştır. Marmara Denizi'ne kıyısı olan Pendik, geçmişte bir balıkçı kasabası olarak bilinirken, günümüzde sanayi tesisleri, büyük konut projeleri ve ticaret merkezleriyle İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden biri olmuştur. Pendik hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular ilçenin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü anlamaya çalışanlar tarafından sorulmaktadır.

Pendik Hangi Yakada?

Pendik, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin batısında Kartal, doğusunda Tuzla, kuzeyinde Sultanbeyli ve Şile, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. İstanbul'un doğu sınırlarına yakın konumda bulunan Pendik, coğrafi olarak Anadolu Yakası'na aittir.

Pendik Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Pendik, Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçede yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, deniz otobüsü iskelesi ve Yüksek Hızlı Tren istasyonu, Pendik'i Türkiye'nin farklı bölgeleriyle bağlantılı hale getirse de ilçe coğrafi ve idari olarak tamamen Anadolu Yakası sınırları içinde yer almaktadır.

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Pendik Hangi Yakada? Pendik Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?
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