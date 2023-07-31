Perge Antik Kenti Nerede? Perge Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antik kentler genel olarak şehir merkezleri dışında, ilçelerin bölgelerinde konumlanmaktadır. Perge antik kentine nasıl gidilir sorusu da bu sebeple araştırılarak, potansiyel ziyaretçiler tarafından öğrenilmektedir. Peki, Pamfilya olarak bilinen alanda yer alan Perge antik kenti ne zaman inşa edildi? İşte detaylar…

Perge Antik Kenti Nerede?

Perge antik kenti; Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan Antalya kentinin 18 kilometre doğu kısmında bulunan Aksu ilçesinin sınırları içinde konumlanmaktadır. Antik dönemde Pamfilya olarak bilinen bölgeye başkent olan Perge antik kentinin Akropolis yapısının ise; Tunç Çağı dönemi içerisinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Roma döneminde en iyi çağını yaşamış olan Perge antik kenti, Aksu Nehri'nin batı yönünde yer alan iki tepe arasında konumlanmış olan bir ova üstünde inşa edilmiştir.

Perge Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Yurt içinden ve yurt dışından Perge antik kentine ziyaret gerçekleştirecek olan kişiler için çeşitli ulaşım yolları ve rotaları mümkündür. Ayrıca tercih edilebilecek vasıtalar ise; özel araç, otobüs, tur organizasyonları ve tur otobüsleri, toplu taşıma vasıtaları gibi yollarla mümkündür. Perge antik kentine özel araç ile gitmeyi kararlaştırmış olan kişiler; öncelikle Antalya'nın Aksu ilçesine ulaşmalıdır. Aksu ilçesine varıldığında karşılaşılan Perge tabelasından yolu bulmak mümkün olsa da, jandarma karşısındaki yol takip edilerek 2 kilometrenin ardından Perge'ye ulaşım sağlanabilmektedir. Perge antik kentine toplu taşıma ile gitmek isteyen kişiler ise; yine Aksu ilçesi üzerinden ''AC03'' numaralı toplu taşıma vasıtasını kullanarak 1 saatlik bir yolun ardından antik kente varabilmektedir.

Perge Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tarihi merak eden, kültürel öğeleri ve mimari yapıları, eserlerin kalıntılarını yerinde görmek isteyen ziyaretçiler Perge antik kentine 2023 yılı itibarıyla 200 TL ile giriş yapabilmektedir. Müzekart ise, pek çok tarihi alanda, kentlerde ve örenyerlerinde olduğu gibi Perge antik kentinde de geçerlidir.