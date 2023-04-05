Peri Masalları Oku - En Güzel, En Ünlü Türkçe Peri Masalları

Peri masalları dikkat çekici içerikleri ile literatürümüz de yerini almıştır. Bu masalları içerisinde çoğunlukla kız çocuklarının ilgi duyduğu prenses karakterleri vardır. Ek olarak prens karakterlerin olduğunu da görebiliriz. Önemli olan bu konuların Türkçe peri masalları kategorisinde yer almasıdır. Aynı dili paylaşmasak da çeviriler sayesinde çocuğunuza oku işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Dolayısıyla en ünlü ve en güzel peri masalları neler olduğunu araştırmanız gerekecek.

Peri Masalları Oku

Masallar, çocuğunuzun hayal dünyasının gelişmesini sağlar. Siz çocuğunuza masal okuduğunuzda kendisi kafasında anlatılanları betimleyecektir. Aynı zamanda çocuğunuz anlatıları içselleştirecektir. Çocuğunuz masaldaki karakter ile kendisini birleştirecek ve o karakterin duygularını hissedecektir. Tüm bu olay örgüsü çocuğunuzun yaşaması gerektiği normal şeylerdendir. Zaten neyin nasıl olduğunu bu şekilde öğrenecektir. Peri masalları da özellikle kız çocukların dikkatini çekecek özelliktedir. Prenseslerin olduğu bu masal türünde genelde naif, sevecen prenses karakterleri vardır.

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En Ünlü Türkçe Peri Masalları

Bazen annemizin ve kendimizin aynı masalı bildiğini fark ederiz. Bazı masallar vardır ki geçmişten günümüze süregelir. Popülerliğini yitirmeyen bir masal olarak kalır. Örneğin pamuk prenses, sinderella, uyuyan güzel gibi masallar geçmişte de bilinirken günümüzde de bilinmektedir. Durum böyle olunca bazen en ünlü masalın ya da masalların ne olduğunu araştırmak isteriz. Bu araştırmaya filtre getirecek olursak da peri masalı kategorisini bu yazıda ele alacağız. En ünlü Türkçe peri masalları alanında Prenses Sofia masalı, Tim ve Prenses masalı, Prens ve Prenses masalı, Selencik masalı gibi masallar yer almaktadır.

Selencik Masalı

Selencik çok güzel ve tatlı bir prensestir. Ursuz şehrinin kralı olan Sezer'in de biricik kızıdır. Kral kızını çok sevdiği için her şeyden sakınırmış. Ayrıca bu duygusu nedeniyle Selencik'in saraydan dışarı çıkmasını bile hiç istemezmiş. Selencik büyüdükçe saray dışındaki yerleri daha da merak eder olmuş. Selencik 17 yaşına geldiğinde babası Sezer bir sürpriz yapmak istemiş. Kızının hayalini gerçekleştirmek isteyen baba Selencik'in saraydan dışarı çıkmasına ve gezmesine izin vermiş. Selencik babasının bu sürprizine çok sevinmiştir. Küçüklüğünden beridir istediği saraydan dışarı çıkmakmış ve şimdi bu gerçekleşecekmiş. Selencik ve babası sarayın kapısına gelmişler. Kapılar açılmış ve Selencik'in dikkatini ilk çeken şey doğa olmuş. Yemyeşil çimlere dokunmuş, sevinçten havalara uçmuş. Babası sevineceği yerde üzülmeye başlamış. Kızının bu mutluluğunu görünce onu daha önce saraydan çıkarmadığı için pişman olmuş.