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Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:34 Son Güncelleme: 23.5.2022 16:35

Periyodik Sistem Özellikleri – Periyodik Tablo Grup İsimleri Ve İlk 20 Element Nelerdir?

Periyodik Sistem Özellikleri – Periyodik Tablo Grup İsimleri Ve İlk 20 Element Nelerdir?

Periyodik sistem ve elementler eğitim hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan konulardandır. Başlangıçta fen bilgisi dersinde sonrasında da kimya dersinde işlenen bir konudur.  Ortaokul dönemi başlangıç düzeyinde öğrendiğimiz elementler ve periyodik cetvel sonrasında liseye geçiş ve kimya dersinin hayatımıza girmesiyle daha detaylı öğrendiğimiz bir konu olmuştur. Ancak her iki dönemde de hem ortaokul hem lisede üstünde durulan önemli yerler vardır. Bunların başında periyodik sistemin özellikleri yer alır. Sadece periyodik sistemin özellikleri de değil ilk 20 element de ezbere bilmemiz gereken ve sıklıkla karşımıza çıkan önemli noktalardandır. Kısacası periyodik tablo grup isimleri ve ilk 20 element nelerdir? Sorusu bu konuyla ilgili bilmemiz gereken başlıca sorulardandır.

Periyodik sistem denildiğinde en çok araştırılan ve merak edilen soruların başında ilk 20 element nelerdir? Sorusu vardır. Sadece periyodik sistemin özelliklerini bilmekle yetinmeyip bu ve bunun gibi soruların cevaplarını da bilmemiz gerekmektedir. Bu yazımızda periyodik sistem nedir? Periyodik sistemin özellikleri nelerdir? Periyodik tablo grup isimleri nelerdir? Gibi başlıca soruların yanıtlarına cevap verip konuyu genel hatlarıyla ele alacağız.

Periyodik Sistem Nedir?

Periyodik sistem, periyodik tablo ya da periyodik çizelge olarak da adlandırılabilir. Kimyasal elementlerin sınıflandırılmasında kullanılır. Periyodik sistemde 118 tane element, yedi tane periyot vardır. Elementlerin atom numaralarına göre sıralanışı ve soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya gidildikçe değişen bir sistem vardır.

Periyodik Sistemin Özellikleri Nelerdir?

Bir periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe;

  • Atom numarası artar.
  • Proton sayısı, nötron sayısı ve kütle numarası artar.
  • Ametallik artar.
  • Atomun hacmi ve çapı azalır.

Bir periyodik sistemde yukarıdan aşağı inildikçe;

  • Atom numarası artar.
  • Yörünge sayısı artar.
  • Atom hacmi ve çapı artar.

Periyodik Tablo Grup İsimleri ve İlk 20 Element Nelerdir?

Periyodik sistem elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığı bir cetveldir. Periyodik tablodaki ilk 20 element sırasıyla; Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum, kalsiyumdur. Periyodik tablo grup isimlerine gelecek olursak 8 tane A, 8 tane B grubu vardır. A grubu adlandırılması şu şekildedir;

  • 1A grubu Alkali Metaller
  • 2A grubu Toprak Alkali Metaller
  • 3A grubu Toprak Metalleri
  • 4A grubu Karbon Grubu
  • 5A grubu Azot Grubu
  • 6A grubu Oksijen Grubu
  • 7A grubu Halojenler
  • 8A grubu Soygazlar

B grubu elementlerinin hepsi metaldir. 1B ile başlamayıp 3B ile başlar ve 2A grubu ile 3A grubu arasında yer alır.

Modern Periyodik Sistem Nasıldır?

İlk periyodik sistemde elementler atom ağırlıklarına göre sıralanırken modern periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır.

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Periyodik Sistem Özellikleri – Periyodik Tablo Grup İsimleri Ve İlk 20 Element Nelerdir?
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