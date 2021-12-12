Periyodik tabloda ilk 20 element nedir? İlk 20 element sembolleri, özellikleri, periyot ve grup numaraları

Periyodik tabloda 118 element bulunmaktadır. Periyodik tabloda yer alan elementler ise semboller ve özellikler bakımından ayrılırken, atom numarasına göre de sıra halinde dizilmektedir. Periyodik tablo da kendi içinde ikiye ayrılmakta ve yatay sıralara yörünge, düşey satırlara ise sütun denmektedir. Tablodaki sıralama birçok etkene göre değiştiği için ilk 20 element merak edilmektedir. Periyodik tabloda ilk 20 elementi sizler için hazırladık. İlk 20 element sembolleri ve özellikleri…

PERİYODİK TABLODA İLK 20 ELEMENT

Periyodik tabloda en çok merak konusu olan ilk 20 elementtir. Sizler için periyodik tabloda ilk 20 elementi hazırladık. İlk 20 elemen şu şekilde yer almaktadır:

Hidrojen

Helyum

Lityum

Berilyum

Bor

Karbon

Azot

Oksijen

Flor

Neon

Sodyum

Magnezyum

Alüminyum

Silisyum

Fosfor

Kükürt

Klor

Argon

Potasyum

Kalsiyum

İLK 20 ELEMENT ÖZELLİKLERİ

Hidrojen: Bu elementin ismi Antoine Lavoisier tarafından koyulmuştur. Hidrojen doğa içinde gaz halinde bulunmaktadır. Renksizdir

Helyum: Fransız Pierre Janssen ile Norman Lockyer buldular. Atmosferde oldukça fazladır. Ayrıca güneşte ve yıldızda çoktur. Renksizdir.

Lityum: Johann Arvedson tarafından bulundu. Rengi gri metaliktir. Oda içinde katı durumundadır.

Berilyum: Friedrich Wöhler ile Antoine Bussy ile bulundu. Oda içinde rengi gridir ve katıdır.

Bor: Gay Lussac ile Thenard ile bulundu. Oda içinde katı haldedir. Rengi ise siyah metaliktir.

Karbon: Doğa içinde katı haldedir. Grafiti siyahken elmas yapısı ise renksizdir. Saf olan elementi karbon, grafit ve elmas gibi birçok maddede bulunur.

Azot: Daniel Rutherford tarafından bulundu. Rengi yoktur ve kokusuzdur. Gaz halinde bulunur.

Oksijen: Joseph Priestly tarafından bulundu. Rengi yoktur.

Flor: Henri Moissan tarafından bulundu. Renklidir ve gaz halindedir.

Neon: Wiltiam Ramsay ile Morris Travers keşfetti. Rengi yoktur ve gaz halindedir.

Sodyum: Humphrey Davy keşfetti. Kaygan bir metaldir. Rengi beyazdır. Doğa içinde katı haldedir.

Alüminyum: Gümüş rengindedir. Yumuşak bir yapıya sahiptir.

Silisyum: Yeryüzünde en çok olan elementtir. Rengi koyu gridir. Katı bir hali vardır.

Kükürt: Kokusu olmayan renkli ve tatsız bir elementtir. Isığı ve elektriği iletme özelliği yoktur.

Klor: Zehirli gazlardan biri olan klor renklidir.

Argon: İki halde olarak gaz ve sıvı olabilirler. Kokusu yoktur ve renksizdir.

Potasyum: Katı bir madde olan beyaz rengi olan potasyum, Humphrey Davy tarafından keşfedildi.

Kalsiyum: Gümüş rengine sahiptir ve parlaktır.

Fosfor: Sarı renklidir. Kolay erime özelliği vardır.

Magnezyum: Gümüş ve beyaz bir renge sahiptir. Yanma özelliği bulunmaktadır.

İLK 20 ELEMENT SEMBOLLERİ

İlk 20 element sembollerini aklınızda tutarak hatırlamanız sizler için daha kolay bir yöntem olacaktır. İşte, ilk 20 element kodlama:

Hidrojen: H

Helyum: He

Lityum: Li

Berilyum: Be

Bor: B

Karbon: C

Azot: N

Oksijen: O

Flor: F

Neon: Ne

Sodyum: Na

Magnezyum: Mg

Alüminyum: AI

Silisyum: Si

Fosfor: P

Kükürt: S

Klor: CI

Argon: Ar

Potasyum: K

Kalsiyum: Ca

İLK 20 ELEMENT EZBERLEME

İlk 20 elementi ezberleme sürecini hızlandırıp kolaylaştırmak istiyorsanız bu sembolleri cümleler ile ilişkilendirerek hafızanızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde semboller de zihninizde hızlıca canlanacaktır.

İLK 20 ELEMENTİN PERİYOT VE GRUP NUMARALARI

H: 1A Grubu 1. Periyot

He: 8A Grubu 1. Periyot

Li: 1A Grubu 2. Periyot

Be: 2A Grubu 2. Periyot

B: 3A Grubu 2. Periyot

C: 4A Grubu 2. Periyot

N: 5A Grubu 2. Periyot

O: 6A Grubu 2. Periyot

F: 7A Grubu 2. Periyot

Ne: 8A Grubu 2. Periyot

Na: 1A Grubu 3. Periyot

Mg: 2A Grubu 3. Periyot

AI: 3A Grubu 3. Periyot

Sİ: 4A Grubu 3. Periyot

P: 5A Grubu 3. Periyot

S: 6A Grubu 3. Periyot

CI: 7A Grubu 3. Periyot

Ar: 8A Grubu 3. Periyot

K: 1A Grubu 4. Periyot

Ca: 2A Grubu 4. Periyot

Periyodik tabloya göre elementlerin sembolleri ve özellikleri nelerdir? Doğada bulunan elementler ve sembolleri