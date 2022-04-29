Permütasyon Formülü Hesaplama: Permütasyon Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Matematik biliminin önemli konularından biri olan permütasyon, sembollerin sadece bir veya daha çok kez kullanıldığı sıralı dizi için verilen isimdir. Matematik dersinde bu konuda belirli özelliklerin yer aldığını biliyoruz. Özellikler üzerinden formüller sayesinde soruların çözümü söz konusu olmaktadır. Permütasyon formülü P ( n,r ) = ( {n} n-r ) = n! / ( n-r ) ! şeklinde formüle edilir. Konuyu daha net algılamak için soru çözümü yapmak son derece önemlidir.

Permütasyon Nasıl Hesaplanır?

Kombinasyondan farklı olarak permütasyon hesaplama işlemlerinde sıralama özelliği son derece önemlidir. Permütasyonun ana özelliği sıralı bir dizide yer almasıdır. Aynı zamanda bilgisayarla hesaplama seçeneği için de tercih edilir. Web dünyasının programlama dillerinde çok sık tercih edildiğinin altını çizmek gerekir. Bunun yanında tekrarsız ve tekrarlı olmak üzere 2 farklı hesaplama yöntemi vardır.

Tekrarlı permütasyon için n üssü r formülü kullanılır. Bu formül daha çok şifre hesaplama işlemlerinde tercih edilmektedir. Örnek olarak 2 haneli bir kasanın şifresinin permütasyon ile hesaplanması için 0-9 arası 10 rakam olduğu bilinmektedir. Şifre sayısı 10x10x10 olarak 1000 rakamını verir. Kasanın şifre kilidini açma olasılığı 1 bölü 1000 olarak hesaplanır.

Permütasyon Soruları ve Örnekleri

Permütasyon soruları ve örnekleri üzerinden işlemleri çok daha rahat bir şekilde yapmak adına pratik kazanmak söz konusudur. Tekrarlı ve tekrarsız permüstasyon olarak, soruya bağlı 2 formülden biri kullanılır ve bu sayede sorular çözülür. Formüllerden ilki tekrarlı permütasyon, diğeri ise tekrarsız permütasyondur.

Konuyu daha net bir şekilde anlamak için çok sayıda soru çözülmesi gerekir. Örnek olarak 3 kişinin 2 kişilik bir yere kaç farklı şekilde oturabileceğini hesaplamak için formül kullanmak yeterli olur. Bu tarz soruların çözülmesi halinde konuyu kısa süre içinde anlayabilirsiniz.