Peroksit Nedir? Peroksit Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır, Tehlikeli Mi?

Kimya alanında önemli bir bileşen olan peroksit kullanım alanı açısından oldukça geniştir. Oksijen suyu olarak da bilinen bu madde önemli bir bileşendir. Özellikle yaraların dezenfekte edilmesi ve enfeksiyonu önleme noktasında tıp alanında da kullanılan bu maddenin her evde bulunması gerekir. Bunun yanı sıra pek çok kullanım alanı olan bu oksitleyici yapı hakkında çok sık araştırma da yapılmıştır. Hidrojen peroksit olarak da adlandırılan peroksit yapının başka hangi amaçlar için de kullanıldığı merak konusudur. Peki peroksit ne işe yarar, nerelerde kullanılır ve tehlikeli mi? Bu sorulara dair internette araştırma yapan kullanıcılar öncelikle peroksit nedir sorusuna yanıt aramıştır.

Peroksit Nedir?

Peroksit bir diğer adı oksijenli su, bilimde bileşeni H2O2 olarak gösterilir. Oksitleyici özelliği de olan bu maddenin çok geniş kullanım alanı mevcuttur. Asit yapısında güçsüz olan ve soluk mavi bir renge sahip olan bu bileşenin sulandırıldığı zaman renginin kaybolması durumu vardır. Temizlik ve kâğıt sanayi gibi alanlarda da bu madde kullanılır. İlk kez 1818 yılında Fransa'da bir laboratuvarda kullanılan bu madde daha sonraları ev temizliğinde çeşitli deterjanların içinde de kullanılır.

Peroksit Ne İşe Yarar?

Peroksit konusunda araştırma yapan pek çok kişi bu madde ne işe yarar sorusuna da cevap aramıştır. Dezenfekte edici bu madde özellikle yaraların iyileşme hızını da arttırır. Tıp dünyasında da önemli bir yere sahip olan peroksit, yaraların enfeksiyon kapmasını önlemek için ilk müdahalede uygulanır. Mantar oluşumunu da engelleyen bu bileşen özellikle ayak mantarında suyla karıştırıp mantarlı bölgenin bir süre o suda bekletilmesi önem taşır. Bununla beraber mikozların neden olduğu ayak kokusu gibi sorunları da kısa sürede çözer. Cilt enfeksiyonlarına da iyi gelir. Özellikle ev temizliğinde de önemli bir bileşen olan bu madde bu sebeple deterjanlarda da bulunur. Peroksit özellikle leke çıkarma özelliğine de sahiptir.

Peroksit Nerelerde Kullanılır?

Kullanım alanı oldukça çeşitli olan hidrojen peroksit tıp dünyasında çok sık kullanılır. Yaraların temizlenmesi ve dezenfekte olmasında peroksit büyük bir işleve sahiptir. Temizlik alanında da kullanılan peroksit deterjanların içerisinde de bulunur. Çamaşır suyu kullanmak isteyenler özellikle ağartıcı olarak bunu kullanmıştır. Dişlerin daha beyaz görünmesinde de peroksit kullanılır. Bunların yanı sıra arıtma sanayisinde dezenfektan amacı olarak da peroksit kullanılır. Sanayi alanında ayrıca kâğıt sanayisinde kağıtların beyaz olması amacıyla peroksit kullanılmıştır.