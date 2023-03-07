Persephone Kimdir? Mitolojide Persephone Ne Tanrısı, Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Yunan mitolojisi ile ilgilenenler buradaysa Persephone kimdir sorusunu cevaplandırdık. Yeraltı tanrıçası olan Persephone'un hikayesi merak uyandıran konular arasındadır. Merakınızı gidermek adına bu konu hakkında detaylı bir araştırma yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda tanrıça Persephone neyi temsil eder, kimin kızı soruları daha cevap buluyor. Haberimizin kalan kısmına inerek Persephone kimdir sorusunun cevabına ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz.

Persephone Kimdir?

Yunan tanrıçası Persephone, yeryüzünün bereket ve hasat tanrıçası Demeter ile Olimposluların kralı Zeus'un çocuğuydu. Asıl adı ise Kore olup anlamı "kızı" ve "kızlık" anlamına gelmektedir. Persephone ismi daha sonra kocası olacak ölülere hükmeden yeraltı kralı Hades tarafından verilmiştir. Yeraltı dünyasının kralı Hades Persephone'u sevdiğini söylediği zaman Zeus Hades'e kızını kaçırmasını söylüyor. Bir gün Persephone çiçek toplamaya gittiğinde, negis çiçeğin güzelliğinden büyülenio çiçeği koparmaya gidiyor. Çiçeğe doğru elini uzattığında ise yer yarılıyor ve Hades siyah atlı arabasıyla yarıktan çıkarak Persephone'u kaçırıyor.

Ancak Persephone, kibirli olmayışı nedeniyle Hades'e, yavaş yavaş aşık olmaya başlıyor. Yine de doğan hiçbir çocuğunun babası Hades olmuyor. Hades'in eşi ve ölüler ülkesinin tanrıçası olan Persephone, aynı zamanda "Ölülerin Kraliçesi" olarak anılıyor.

Persephone'un Hikayesi

Güzel ve parlak bir günde Demeter, kızı Persephone ve Okenaus'un birkaç kızı ile birlikte kırlarda çiçek toplamaktadır. Persephone, gözüne kestirdiği bir nergis çiçeğinin yanına gitmek için annesinden ve eşlikçilerinden uzaklaşır. Bu nergis çiçeği; ömründe gördüğü en güzel, en renkli, en hoş kokulu nergistir. Nergisi almak için eğildiğinde toprak birden sallanmaya başlar ve ikiye ayrılır; toprağın içinden çıkan ölümsüz atların sürücüsü Kronos'un oğlu Hades, genç kızı belinden kavrar ve yer altına kaçırır.

Demeter dokuz gün boyunca kızını arayarak dolaşır. "Güzel saçlı Demeter" kızının yasını tutan "kara pelerinli Demeter'e" dönüşmüştür. Aklı başında olan her tanrı ve tanrıça gibi kızgınlığını dünyadan çıkartır. Bereket tanrıçasının sinirlendirilmesi insanlar için ancak tek bir şeyi ifade edebilir: kıtlık. Toprağı bereketsizleştirir, ekilen tohumları saklar ve arayışı boyunca geçtiği yerlerden bütün verimin durmasına neden olur. Sonunda Helios, bu duruma dayanamaz ve Demeter'e kızının yerini söyler. Zeus da insanların kıtlık yüzünden kendisine yalvarışlarına daha fazla tahammül edemez ve Haberci Hermes'e, Persephone'yi geri getirmesini emreder.

Hermes Yeraltı Dünyasına ulaştığında, Persephone'nin annesine ve babasına yeniden kavuşması için onunla birlikte dünyaya geri dönmesini ister. Yer altındaki aklı karışık Persephone, bir seçenekle karşı karşıyadır. Hades onun gitmesine izin vermeye razıdır. Yeraltı Dünyasından ayrılmadan önce Hades, Persephone'ye veda hediyesi olarak nar verir. Çünkü herhangi bir Olimpos'lu, Yeraltı Dünyasında herhangi bir şey yer veya içerse, sonsuza kadar orada kalmaya mahkum olurdu. Demeter bile Persephone'yi bu kader konusunda uyarmış ve bir gün Yeraltı Dünyasına giderse orada asla bir şey yememesi veya içmemesini tembihlemişti.

Persephone annesine tekrar kavuşmayı düşünürken, nar tanelerini yemeye başlar. Altı nar tanesinden sonra Persephone, sonsuza dek Hades'in Kraliçesi olarak Yeraltı Dünyasında kalacağını anlamıştır.

Hermes, endişeyle kızının dönüşünü bekleyen Demeter ve Zeus'un yanına geri döndüğünde Hermes'i yalnız gören Demeter üzüntüsünden ve öfkesinden çılgına döner ve Hades'in Persephone'yi orada tutmak için ne yaptığını anlar.

Ancak tüm tanrıların kudretli kralı olan Zeus, sevgili topraklarının daha fazla çürümesine ve çorak kalmasına izin veremeyeceği için Hades ile bir anlaşma yapar.

Hades, genç Persephone'yi nar yedirerek kandırmıştı bu yüzden, Persephone annesini özgürce ziyaret edecekti. Karşılığında da Persephone, yediği her tohum için bir ay Hades'in yanında kalacaktı. Böylece Persephone, yılın yarısında Hades'in yanında, diğer yarısında da annesinin yanında olacaktı.

Persephone dünyadaki altı ayı boyunca annesiyle yeniden bir araya geldi, topraklar bereketlendi, çayırlar yeşillendi, ağaçlar uzadı. Sık sık yağmur yağdı ve kuraklık görülmedi.

Bununla birlikte, Persephone yeryüzünden ayrılıp Hades'in dünyasına geri döndüğünde, dünya yeniden soğuk ve karanlık bir döneme girdi. Demeter kızı için üzüldü ve toprağı beslemek için zaman ayırmadı.

Böylece, Yunan mitolojisine göre mevsimler yaratıldı; sonbahar ve kış ayları Persephone'nin Hades'in yanında, Yeraltı Dünyası tahtına oturduğu, ilkbahar ve yaz ayları ise Persephone'nin sevgili annesi Demeter ile yeniden bir araya geldiği zaman olarak tasvir edildi.