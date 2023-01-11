Pertev Naili Boratav Kimdir? Pertev Naili Boratav Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Pertev Naili Boratav Kimdir?

Pertev Naili Boratav, Türk edebiyatına çok önemli katkılar sağlamış çok önemli bir yazardır. Asıl adı Mustafa Pertev olan yazar, 2 Eylül 1907 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bulgaristan'ın Darıdere şehrinde doğan yazar, Türk halk edebiyatı, halk bilimi ve folklör alanında çalışmalar yapmıştır. Kendisi 16 Mart 1998 tarihinde Paris'te vefat etmiştir.

Pertev Naili Boratav her ne kadar Bulgaristan'da doğmuş olsa da hayatının büyük bir bölümü günümüz Türkiye topraklarında geçmiştir. İlkoulu Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bitirmiştir. Küçüklük döneminde annesinin anlattığı masallar, sonraki yıllardaki folklör çalışmalarının temeli olmuştur. İlkokuldan sonra sırasıyla Fransız Koleji, İstanbul Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirmiştir.

Lise döneminde sosyoloji öğretmeni olan Hilmi Ziya Ülgen'den çok etilenmiş ve halk bilimi üzerine çalışmalara başlamıştır. Yüksek öğrenimini tamamlamayı müteakip Fuat Köprülü'nün asistanı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1941 yılında halk hikayeleri alanında yaptığı tez çalışmaları ile doçent olmuştur. 1948 yılında ise profesör olmuştur. 1948 yılında Halk Edebiyatı Kürsüsü'nün başkanlığını yapmıştır. Bu kürsünün kapatılması ile yurt dışına gitmiştir. Almanya, ABD ve Fransa'da bulunan farklı kurumlarda çalışmıştır. Stanford Üniversitesi'nde Türkiye bölümünü kuran Pertev Naili Boratav, 1998 yılında Paris'te bulunduğu esnada ölmüştür.

Pertev Naili Boratav Hayatı

Pertev Naili Boratav, hayatı boyunca Türk Halk Edebiyatı alanında önemli araştırmalar yapmıştır. Yaptığı araştırmalar neticesinde 2000'den fazla masal, 40'ın üzerinde hikaye, çocuk oyunu, tiyatro, türk,, fıkra, şarkı ve şiirlerden oluşan bir arşiv oluşturmuştur. Yaptığı çalışmalardan dolayı Sedat Simavi, CNRS ve TC Kültür Bakanlığı ödüllerine layık görülmüştür.

Pertev Naili Boratav, halk edebiyatına büyük önem vermiştir. Anadolu kültürü ile ilgili yaptığı araştırmalarda aşık geleneğine dönük bir yaklaşım tarzını benimsemiştir. Babasının kaymakam olması ve onun görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmı Mudurnu'da geçmiştir. İlk edebi çalışmalarına da yine Mudurnu'da başlamıştır. Mudurnu'nun yazarın hayatında çok önemli bir yeri vardır. Kendisine "nerelisin" diye soranlara insanın memleketinin doğduğu yerden ziyade çocukluğunun geçtiği yerin olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle memleketinin Mudurnu olduğunu belirtmiştir.

Pertev Naili Boratav Kitapları ve Eserleri

Pertev Naili Boratav yaşadığı dönemde çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserlerden bazıları ön plana çıkmış ve farklı alanlarda ödüle layık görülmüştür. Söz konusu eserler aşağıda sıralanmıştır.