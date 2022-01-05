Peru Hangi Kıtada? Peru Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Dünyaca tanınan doğal güzelliklere sahip ülkelerden biri de Peru'dur. Machu Picchcu'dan Titika Gölü'ne kadar insanı hayrete düşüren güzelliklere sahip olan Peru'nun hangi kıtada yer aldığı ve daha birçok bilgiyi sizler için derledik...

Peru Hangi Kıtada?

Peru, Güney Amerika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Kuzeyinde Ekvador ve Kolombiya, güneyinde Şili, batısında Büyük Okyanus ve güneydoğusunda ise Bolivya bulunmaktadır.

Peru Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Güney Amerika'nın sembollerinden biri olan Machu Picchcu doğal güzelliğine sahip Peru, Güney Amerika'nın en batısında yer alan ülkelerden biridir. 30 milyon dolaylarında nüfsu olan Peru, Bolivya ve Guatemala'nın yanında nüfusunun yüzde 45'inin Kızılderili'lerin oluşturduğu üç ülkeden biridir.

Peru Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Geçmişte İnka kültürüne ev sahipliği yapmış olan Peru, flora ve fauna açısından zengin bir bölgedir. Güney Amerika kıtasında yer alan ülkenin Büyük Okyanus'a da kıyısı bulunmaktadır.

Peru Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Peru, ekvatorun 1.111,95 km güneyinde yer alması nedeniyle güney yarım kürede bulunan ülkelerden biridir. Konumu itibari ile yağmur ormanlarının çok olduğu bir bölge olan Peru, çok çeşitli bir iklime sahiptir.