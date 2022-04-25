Peru’da Saat Kaç? Türkiye Peru Saat Farkı İle Lima’da Şu An Saat Kaç?

Peru'da saat kaç sorusu, ve bu sorunun doğru cevabını bilmek; gezginlerin uğrak noktası olan bu ülke üzerindeki rotalarına planladıkları gibi sadık kalmalarına olanak sağlayacaktır. Güney Amerika'nın Batı'sında konumlanan Peru ile Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunmaktadır. Resmi olarak başkent Lima'nın zaman dilimini kullanan Peru ülkesi, Türkiye'den 8 saat daha geridedir. İki ülke arasındaki bu saat farklılıklarını dikkate almak ve tur sırasında uygulamaya koymak, rota güzergahı üzerinde kişilere oldukça kolaylık sağlayacaktır. Dilerseniz sorularımızın detaylarını haberimizde inceleyelim...

Peru'da Saat Kaç?

Güney Amerika'nın Batı'sında yer alan Peru, çok sayıda gezgin ya da turist tarafından ziyaret edilmek istenen nadir ülkeler arasında yerini almaktadır. Enlem, boylam ve meridyen farklılıklarının sebep olduğu ülkeler arasındaki saat farklılıkları; Peru ile Türkiye arasında da geçerlidir. 32.97 milyonluk nüfusa sahip olan Peru ile Türkiye arasında 8 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Türkiye Peru'dan 8 saat daha ileridedir.

Peru Türkiye Saat Farkı

Peru ve Türkiye arasında azımsanmayacak şekilde mesafe bulunmaktadır. Türkiye, Peru ülkesine göre Dünya coğrafyası üzerinde daha Doğu'da konumlanmaktadır. Türkiye Peru arasında 8 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır ve Türkiye, Peru'dan 8 saat daha ileridedir. Peru'da saat 12:00 olduğunda, Türkiye'de saatler 20:00 olarak görülecektir.

Peru Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İki ülke arasında 8 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Peru Türkiye'den 8 saat daha geridedir. İki ülke arasında aynı gün içerisinde gece-gündüz farkı da görülebilmektedir. Örneğin Peru'da saat 02:45 ise, Türkiye'de saat 10:45 olacaktır.