Peş Peşe Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Peşpeşe Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazı kelimeler, sanki birbirine zincirlenmiş gibi arka arkaya gelirken, yazıda nasıl gösterileceği konusunda ikileme düşebiliriz. "Peş peşe" ifadesi de bu durumun güzel bir örneğidir. Yazımı konusunda çoğu zaman duraksama yaratan bir yapıya sahiptir. Dilin doğal akışında bu tür kalıplar kendiliğinden yer bulsa da yazıya geçirildiğinde şekilsel kararsızlıklar baş gösterebilir. Bu yüzden birçok insan bu kararsızlıktan kurtulmak için peş peşe nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır soruları sormaktadır.

Peş Peşe Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "peş peşe" ifadesi iki ayrı kelimeden oluşur ve bu nedenle ayrı yazılır. "Peş" kelimesi, Farsça kökenli olup "arka, iz" anlamına gelir. İkileme şeklinde kullanılan bu yapıda "peş peşe", "art arda, birbiri ardınca" anlamını taşır. Her ne kadar kelimeler yan yana geldiğinde bir zarf görevinde kullanılsa da TDK yazım kurallarına göre bu tür ikilemeler ayrı yazılır. Bu kullanım, diğer ikilemeler gibi (tek tek, yan yana, üst üste vb.) ayrı yazılma kuralına tabidir.

TDK'ye Göre Peşpeşe Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi yazım kılavuzuna göre "peş peşe" ifadesi ayrı yazılmalıdır.