Peşi Sıra Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Peşisıra Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde bir arada yazılan birleşik kelimeler olduğu gibi ayrı yazılan birleşik kelimelerde vardır. Bu kelimelerin yazımında bazı kurallar geçerlidir. Bu sebeple birleşik kelimelerin yazımı konusunda bazı hatalar yapılabilmektedir. Peşi sıra kelimesi de yazımı karıştırılan kelimeler arasında yerini alır. Hata yapmamak için birleşik kelimelerin hangi durumlarda ayrı yazıldığını bilmek önemlidir. Peşi sıra nasıl yazılır ve TDK'ye peşisıra ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da internette sıklıkla aranan sorular arasındadır.

Peşi Sıra Nasıl Yazılır?

Ardınca anlamı taşıyan peşi sıra kelimesinin yazımı sıklıkla karıştırılmaktadır. Kelimenin "peşisıra" şeklinde birleşik olarak yazılışı yanlıştır. Kelimenin doğru yazımı "peşi sıra" şeklinde olmalıdır. Kelimenin doğru yazımı ayrıdır.

TDK'ye Göre Peşisıra Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK yazımından emin olmadığımız kelimeleri kontrol ettiğimiz önemli bir kaynaktır. TDK'ye göre de peşi sıra kelimesi "peşi sıra" şeklinde ayrı olarak yazılması doğrudur.