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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:45 Son Güncelleme: 9.3.2023 11:46

Peşkir Ne Demek? Peşkir Hangi Yöreye Aittir ve Ne İçin Kullanılır?

Peşkir, ülkemizin belli yörelerinde kullanılan bir terimdir. Bu kelimeyi ilk defa duyanlar Peşkir ne demek sorusunu araştırmaya başlarlar. Bunun yanında Peşkir hangi yöreye ait ya da neye denir gibi araştırmaların yapılması da çok normaldir. Söz konusu kelime yeni nesil tarafından çok bilinmese de yaşı ilerlemiş olanların aşina olduğu bir sözcüktür. Peşkir ne için kullanılır sorusunu sizler için araştırdık.

Peşkir Ne Demek? Peşkir Hangi Yöreye Aittir ve Ne İçin Kullanılır?

Peşkir ne demek diye merak ediyorsanız ilk etapta sözlüğe bakmayı düşünebilirsiniz. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili açıklayıcı bilgi bulabilirsiniz. Peşkir hangi yöreye ait veya neye denir soruları için de internet dünyasında kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Kelimenin anlamını öğrenerek bu kelimeyi günlük konuşma dilinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Peşkir ne için kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Peşkir Ne Demek?

Peşkir, özellikle eski dönemlerde yaygın kullanılan bir kelimedir. Özellikle bozkır kültüründe bu kelimenin halen kullanıldığına da şahit olursunuz. Peşkir, pamuk ipliğinden yapılan havlu anlamına gelir. Söz konusu kelime daha çok Sinop ve çevresinde kullanılır. Bunun yanında ülkemizin farklı bölgelerinde de bu kelimenin kullanıldığı da dikkat çeker.

Peşkir Hangi Yöreye Ait?

Peşkir, havlu anlamına geldiğinden doğal olarak el ve yüz silmek için kullanılır. Sinop ilinin Durağan ilçesinde üretilen bölgeye özgü peşkirler görenlerin dikkatini çeker. Günümüzde peşkir kelimesinin yerini daha çok havlu sözcüğü almıştır. Her ne kadar günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da orta yaşın üzerindeki kişiler halen havlu sözcüğünün yerine peşkir kelimesini kullanır.

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Peşkir Ne Demek? Peşkir Hangi Yöreye Aittir ve Ne İçin Kullanılır?
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