Pessinus Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Pessinus Ören Yeri Yol Tarifi, Tarihi ve Özellikleri

Bozkırın ortasında konumlanan bir köyün tam içinde bulunan Pessinus Antik Kenti, tarihi Frigya dönemine kadar uzanan ve antik çağlarda önemli bir dini merkez olarak bilinen bir ören yeridir. Ünü ülkemizin sınırlarını aşarak yurtdışından birçok akademisyenin ilgisini çeken bu kent ziyaretçilere eşsiz bir tarihi yolculuk sunar. Peki Pessinus Antik Kenti nerede, nasıl gidilir?

Bu sorularının yanıtları ile Pessinus Ören Yeri yol tarifi, tarihi ve özellikleri ile ilgili detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edin.

Pessinus Antik Kenti Tarihçesi

Tarihi MÖ IV. yüzyıla kadar uzanan Pessinus Antik Kenti Frigya uygarlığının kutsal şehirleri arasında önemli bir yere sahiptir. Kybele kültü ile bağlantılı olan bu kent, antik dönemde tanrıçanın tapınağının bulunduğu ve dini törenlerin yapıldığı bir merkezdir.

Pessinus, Roma İmparatorluğu döneminde de önemli bir yerleşim olmuştur. Döneminde çeşitli amaçlarla kullanılan Kral Yolu, Pessinus Antik Kenti'nden geçer. Pessinus'tan geçen bu yol güvenli ve kestirme olduğu için Romalılar ile Bizanslılar tarafından sıkça kullanılmıştır. Dolayısıyla şehir Roma ve Bizans çağlarında da etkindir. Zira Romalılar Pessinus şehrine giden yollara mil taşları döşemişlerdir. Hellenistik Çağ'da ise Pessinus'ta yer alan Kybele tapınağı onarılmış; şehre tiyatro, meclis binası, kanallar ve yollar yapılmıştır.

Pessinus Antik Kenti'nde 1967 yılından 2008 yılına kadar Belçikalı akademisyenler kazı çalışmaları yapmıştır. 2009 yılından beri bu kazı çalışmalarını Avustralya Melbourne Üniversitesi devam ettirmektedir. Kazı çalışmaları sonucunda çıkan eserler Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi'nde ve Pessinus Antik Kenti'nde bulunan açık hava müzesinde sergilenmektedir.

Pessinus Antik Kenti'nin Özellikleri

Frigya uygarlığından bizlere miras kalan Pessinus Antik Kenti, Helen medeniyeti, Roma ve Bizans'tan sonra günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Tapınak, 8 bin kişilik tiyatro, agora, yerleşim yerleri ve yollar ile Hristiyanlık dönemine ait bir kiliseyi de içeren şehir geçmişte son derece önemli bir dini merkez olmasının yanında Kral Yolu'nun güzergahında bulunmasıyla da ilgi görmüştür. Frig, Hellen ve Roma döneminin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla öne çıkan Pessinus Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler, bölgenin zengin tarihine ışık tutmaktadır.

Pessinus Antik Kenti Nerede?

Pessinus Antik Kenti, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ballıhisar Köyü'nün tam da içinde yer almaktadır. Eski Kral Yolu üzerinde olan antik şehrin üzerine kurulan Ballıhisar köyü ise Ankara – Eskişehir kara yolu üzerinde Sivrihisar'ın 13 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Şehir Ankara'ya 150 kilometre, Eskişehir'e ise 100 kilometre uzaklıkta yer aldığı için sıklıkla bu iki kentten ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Pessinus Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Pessinus Antik Kenti'ne ulaşım oldukça kolaydır. Eskişehir'den Ballıhisar Köyü'ne özel araçla ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için Eskişehir otogarından Sivrihisar ilçesine, oradan da Ballıhisar Köyü'ne dolmuşlarla ulaşım mümkündür. Ayrıca bu tarihi yere çeşitli tur firmalarının düzenlediği turlara katılarak gidilebilir.

Pessinus Antik Kenti Girişi Ücretli Mi?

Pessinus Antik Kenti'ne giriş ücretsizdir. Ziyaretçiler bu tarihi alanı keşfetmek için herhangi bir ücret ödemeden Ballıhisar köyünü ve Pessinus Antik Kenti'ni gezebilirler. Ancak bazı özel etkinlikler veya rehberlik hizmetleri için ek ücretler talep edilebilir.