Pet Şişe Doğada Kaç Yılda Yok Olur? Doğada Plastik Pet Şişe Kaç Yıl Kalır?

Pet şişeler, marketlerde satılan su ve benzeri ürünlerde karşımıza çıkan ürünlerdir. Geri dönüşebilir bu malzemelerin tekrar üretime dâhil olması çok önemlidir. Pet şişe doğada kaç yılda yok olur sorusunun cevabını bildiğinizde daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Doğada pet şişe kaç yılda yok olur sorusu ile ilgili çok sayıda makale kaleme alınmıştır. Pet şişe doğada kaç yıl kalır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Pet Şişe Doğada Kaç Yılda Yok Olur?

Her malzemenin doğada yok olma süresi vardır. Bilinçsiz şekilde doğaya atılan her türlü malzeme, dünya ekosistemine zarar verir. bu nedenle geri dönüşüm konusunda çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ile geri dönüştürülebilir malzemelerin doğaya atılmasının önüne geçilmiştir.

Pet şişe, doğada en uzun sürede yok olan malzemelerden biridir. Bir pet şişenin doğada yok olma süresi ortalama 400-450 yıldır. Bu nedenle pet şişeleri geri dönüşüm kutularına atmanız çok daha bilinçli bir hal tarzıdır.

Doğada Pet Şişe Kaç Yılda Yok Olur?

Her atığın doğada yok olma süresi vardır. Örneğin basit bir sigara izmaritinin doğada yok olma süresi 2 yıldır. Alüminyum malzemede ise bu süre 100 yılı bulur. Pet şişeler, doğada uzun süre yok olmadan kalabilen malzemelerdir. Basit bir pet şişenin doğada yok olma süresi 400 yılı aşkın bir zamandır. Bu nedenle konu ile ilgili daha bilinçli hareket edilmesi gerekir.