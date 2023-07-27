Petra Antik Kenti Nerede? Petra Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait ve Ne Zaman İnşa Edildi?

Petra antik kenti, MÖ 400 ile MS106 dönemleri arasında Nebatilerin başkenti olarak işlevini sürdürüyordu. Ürün'de yer alan antik kent dünyanın birçok yerinden ziyaretçiye kapılarını aralıyor. Oldukça görkemli yapı olan antik kent sonraki dönemlerde deprem ve ekonomik nedenler yüzünden zaman içerisinde unutulmuştur. Petra antik kenti hangi medeniyete ait ve ne zaman inşa edildi sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Petra Antik Kenti Nerede?

Farklı atmosferi ve görkemli duruşu ile Petra antik kenti dünyanın 7 harikası arasında yer alıyor. Dünya üzerinde görülmesi gereken en nadide lokasyonlardan biridir. Ortadoğu'nun gizli hazinelerinden biri olma özelliğini taşıyan antik kent her sene binlerce turistin ilgisini çekiyor. Ürdün'de yer alan antik kent, Wadi Musa bölgesine bağlıdır. Kızıldeniz'in kuzeyinde Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında bulunuyor. Aynı zamanda Ürdün'ün başkenti olan Ammen ile arasında 250 km mesafe bulunmaktadır.

Petra Antik Kenti Kim Tarafından Yaptırılmıştır?

Nebati İmparatorluğu'nun başkenti olan antik kent imparatorluk ile birlikte büyümüş ve gelişmiştir. Kum kayalardan oyularak ortaya çıkarılan antik kent döneminde ticaret merkezi haline gelmiştir. Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne, Gazze'den de Şam'a kadar ticaret alanında oldukça önemli geçiş noktalarından biri haline gelmiştir. Nebati İmparatorluğu tarafından inşa edilen şehrin ismi Grekçe'de Büyük Kaya anlamına gelir. Gün ışığında kayaların renginin değişmesi de heybetli görüntüsünü etkileyen özelliklerindendir.

Petra Antik Kenti'nin Tarihi

Petra antik kenti İsviçreli gezgin Johann Burckhardt tarafından 1812 yılında yeniden keşfedilmiştir. 1985 UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Ürdün için önemli sembollerden biri haline gelen antik kent 2007 yılında da dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilmiştir.

İnşasının yaklaşık olarak 500 yıl sürdüğü bilinenler arasındadır. Güneşin açısına göre rengi pembe, turuncu, kırmızı ve sarı tonlarına dönüşebilmektedir. Kumtaşı kayalara görkemli tapınaklar, kaya mezarlar, tiyatro ve ticarethaneler inşa edilmiştir. Kentin en önemli ve ünlü yeri ise Ad Deir Manastırıdır. Burası Petra'da MÖ I. yüzyılda oyularak inşa edilmiştir. Eğer manastırı yakından görmek istiyorsanız 800 basamaklı merdivenin tamamını çıkmanız gerekiyor. Bir diğer önemli yer ise antik kentin kuzeyinde kalan "Küçük Petra" olarak isimlendirilen alandır.

Petra Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Antik kenti ziyaret etmek isteyen kişilerin ilk olarak İstanbul'dan Ürdün'e ulaşması gerekiyor. Petra'ya en yakın havalimanı Akabe King Hussein'dir. Buraya ulaştıktan sonra ise özel bir araç ile 2 saat içerisinde antik kente ulaşabilirsiniz.