Son zamanlarda insanların en merak ettiği konulardan biri petrichor sözcüğünün ne anlama geldiğidir. Bu konuyla birlikte petrikor kokusunun da ne olduğu merak edilen konular arasındadır. Pek çok kişi hem petrichor sözcüğü hem de petrikor kokusuyla ilgili bilgi sahibi olmayı istemektedir. Bu yazımızda sizler için petrichor ne demek, petrikor kokusu nedir, nasıl oluşur gibi soruların yanıtlarını derledik.

Petrichor Ne Demek?

Petrichor sözcüğü günlük konuşmalarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Birçok kişi petrichor hangi dil diye merak etmektedir. Bu sözcük İngilizce bir terim olarak bilinmektedir. İngilizce dilinde Türkçe karşılığı yağmur sonrası ortaya çıkan, ferahlık veren toprak kokusu olarak tanımlanmaktadır. Günlük hayatta çoğu kişi yağmur yağdıktan sonra havaya yayılan bu koku için toprak kokusu ifadesini kullanmaktadır.

Petrikor Kokusu Nedir?

Petrikor kokusu, yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan toprak kokusunu belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Çoğunlukla kurak olan alanlarda yağmur yağma olasılığı daha düşüktür. Bu alanlarda yağmur yağdıktan sonra kurak olan topraklar nemlenmeye başlamaktadır. Toprak yağmur öncesi çok kuru olduğu için bu tür bölgelerde toprak kokusu daha fazla olmaktadır.

Petrichor Nasıl Oluşur?

Yağmur suları toprakla buluştuğunda ortaya kimyasal bir karışım çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu karışım petrichor yani petrikor olarak adlandırılmaktadır. Toprak içerisinde birçok farklı bakteri üremektedir. Bu bakteriler arasında kimyasal karışıma neden olan bakteri türü streptomyces bakterisidir. Yağmur suyuyla bu bakteri bir araya geldiğinde hızlı bir şekilde buharlaşma özelliğine sahip olan geosmin bileşiğini ortaya çıkarır. Havada kolay bir şekilde buharlaşan bu bileşik, yağmurdan sonra hissettiğimiz toprak kokusunun havaya yayılmasına sebep olur. Bu şekilde petrichor olayı ortaya çıkmaktadır.