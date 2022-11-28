Petunya Çiçeği Anlamı: Petunya Çiçeğinin Anlamı Nedir? Neyi Temsil Eder, Ne Demek?

Petunya bitkisi çok çeşitliliğe sahiptir ve buna bağlı olarak farklı tiplerde, ebatlarda ve renklerde bulmak mümkündür. Tek renkli, çift çiçekli veya desenli pek çok türü vardır. Petunyanın zengin renk skalası içinde kırmızı, beyaz, pembe, mor, açık mavi, sarı ve akla gelen her renk bulunabilir. Hatta bu özel çiçek, siyah renkli yapraklara bile sahip olabilir. Petunyaların hayran bırakan renk çeşitliliğinin en önemli nedeni, botanikçilerin zamanla bu çiçeklerde renk kimeralarına neden olan viral enfeksiyonlar gibi çeşitli denemeler yapmış olmalarıdır. Ortaya çıkan bu yöntemler kullanılarak, tüm çiçek üreticileri rahatlıkla kendi istedikleri renklerde Petunyalar üretebilmektedir.

Petunya Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Diğer çiçekler ile kıyaslandığında Petunyalar, 40 santimetre yüksekliğe erişebilen nadir çiçeklerdendir. Bununla birlikte, sarkık çeşitleri de vardır ve daha kısa görünmelerine neden olabilir. Dalgalı kenarlara sahip çiçekleri yağmur, rüzgar, fırtına gibi hava olaylarına karşı dayanıksızdır ve korunmaya ihtiyaç duyar.

Petunya milliflora, tüm türler içinde en küçük yaprakları olandır. Petunya millifloranın yüksekliği 25 santimetre civarındadır. Grandiflora'dan farklı olarak zorlu iklim koşullarına karşı daha fazla dayanıklıdırlar. Çitler boyunca dikim için uygundur. Petunyalar temelde iki çeşittir. Hem sarkık, hem de yatay olarak yetiştirilenleri mevcuttur.

Petunya multiflora, Petunya grandiflora'dan daha küçük çiçekleri ile dikkat çeker. Ancak Petunya milliflora'dan daha iri çiçeklere sahiptir. Ekmek için hangi boyutta olanı seçilirse seçilsin, bitkilerin güzel bir şekilde gelişebilmesi güneş ışığı alan bir yerde olması gerekir. Direkt olarak güneş ışığı almaları, çiçeklerinin renklerini çok yoğun ve parlak hale getirir.

Mayıs ayının başlarından Ekim ayının sonlarına kadar bu bitki, koyu yeşil gövde yaprakları ile kontrast oluşturan hafif yapışkan ve kokulu çiçekler verir. Petunyaların çeşitlerine bağlı olarak, yükseklikleri 20 ila 50 cm arasında değişkenlik gösterir.

Petunya multiflora orta boyutlarda, 3 ila 5 cm arasında çiçek üretir. Gövde uzunluğu ise yaklaşık 40 cm'ye kadar yükselir.

Sarkık olan Petunya Surfinia, yağmura karşı oldukça direnç gösteren küçük çiçekler verir.

Petunya grandiflora çapı 8 ila 10 cm arasında değişen çiçeklere sahiptir ve çok gür bir görünümü vardır. Petunya multiflora gibi boyu 40 santimetreyi bulur.

Bu çiçeği doğru zamanda dikmek güzel ve uzun bir çiçeklenme dönemine sahip olmak için önem taşır. İlkbaharda yaşanabilecek tüm don risklerinden sakınmak gerekir. Bu yüzden bu dönemin geçtiğinden emin olunduktan sonra ilkbaharda ekilmeleri tavsiye edilir.

Petunya Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Her çiçeğin kendine özgü sembolik bir anlamı vardır. Bazı duygular ve kavramlar ile ilişkilendirilirler. Doğru mesajı vermek için çiçeklerin taşıdıkları anlamları iyi bilmek gerekir.

Sevilen veya başarısı kutlanan birine çiçek hediye ederken anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü hiç kimse, karşısındaki kişiye yanlış mesaj vermek istemez. Petunya çiçeğinin de pek romantik olmasa da taşıdığı anlamlar vardır. Bu nedenle aşk ilişkilerinde kullanılması önerilmeyen bir çiçektir. Petunyanın anlamı şunlardır:

Öfke

Kızgınlık

Petunya çiçeğinin arkasındaki anlam, öfkedir. Bu durum, bu sembolizmi meydana getiren çeşitli kültürlerin yorumlamalarının sonucudur. Anlamı, çiçeği hediye eden kişi ile onu alan kişi arasındaki iletişime göre de değişebilir.